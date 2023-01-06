快訊／「粉紅超跑」進香時程出爐　2／12出發...全程9天8夜

▲通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香日期，今(6)日由值年爐主擲筊請示媽祖，擇定國曆2/12出發，2/20回宮，全程9天。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香時程出爐，今天由值年爐主擲筊請示媽祖聖意，擇訂於國曆2月12日(農曆1月22日)凌晨零時45分登轎，1時分25出發，2月17日23時40分(農曆1月28日子時)進火，2月20日(農曆2月初1)下午4時回宮。全程9天8夜，對比去年進香行程8天7夜，增加1天，而今年的去程有6天，對比去年只有2天半，信眾腳力負擔舒緩許多，但今年回程只有64小時，才是對信眾耐力大考驗。

進香期程依往例在今日農曆12月15日，由值年爐主擲筊請示媽祖決定日期，擲筊儀式從今天下午1點開始，包括放頭旗、登轎、起駕、到北港、進火、回宮及開爐相關儀式的日期和時辰，每個時辰均以三聖筊為準，相當慎重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每年媽祖進香路線從拱天宮出發，至北港朝天宮折返，來回約400公里，全程只有「起駕」、「進火」、「回宮」事先知道日期，無固定路線，全依媽祖指引鑾轎行進方向，這也是拱天宮媽祖進香活動最重要的特色。

通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香是國內宗教盛事，每年都吸引數萬信徒報名參加，去年不受疫情影響，創近10萬信眾報名紀錄。