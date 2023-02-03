白沙屯拱天官媽祖進香　台鐵加開10列次、增停7列車

▲台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）



記者李姿慧／台北報導

配合白沙屯拱天官媽祖進香活動，台鐵局今(2/3)宣布，將加開10列車，另有7列自強號和莒光號增停白沙屯站。

台鐵局今表示，配合112年「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香活動」，112年2月11、20日增加部分莒光號及自強號增停白沙屯站；112年2月11、12及20日加開海線區間(快)車。

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根據台鐵規劃，2月11日將增開2032次區間快車、2049次區間快車，2月12日將增開2508次區間車、2001次區間快車，2月20日加開2568次區間車、2020次區間快車、2066次區間快車、2539次區間車、2017次區間快車、2041次區間快車。

此外，2月11日和20日的192次自強號、510次莒光號、516次取光號、554次莒光號、191次自強號、521次莒光號、653次莒光號等將增停白沙屯站。

台鐵表示，為便利民眾乘車，建議可使用電子票證乘車，或預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。另112年2月11日及2月20日兩天暫停受理彰化至竹南間海線各站(包含成追線列車之海線區間)兩鐵環保業務(攜車袋折疊式腳踏車除外)。

▼台鐵白沙屯加開增停班次表。（圖／台鐵）

