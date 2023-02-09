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全球地震爆發前「都有1現象」　研究：動物前23天就開始避難

▲▼土耳其強震、土耳其地震導致南部哈泰省（Hatay）傷亡慘重。（圖／路透）

▲土耳其遭遇百年大震。（圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

動物能預知地震的說法並不少見，此次土耳其、敘利亞地震，網路也流傳災前有動物鳴叫、逃難的影片。曾有研究發現，全球地震發生前都會有大氣電離現象，動物因能感知環境變化，最早於23天前就開始撤離，發生當日便已幾乎找不到動物的活動紀錄。

重症醫學專科醫師黃軒分享英國於2015年發表的地震相關文獻。倫敦南岸大學（London South Bank University）曾在秘魯安第斯山脈（Peruvian Andes）的亞納查加國家公園（Yanachaga National Park），使用動感觸發相機鏡頭，歡察地震前，動物行為變化。

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研究人員發現，地震前23天左右，相機捕捉到的動物數量便開始減少；地震前8天，減少速度加快；前10天、前6天、前5天、前3天和前2天，以及地震當天，附近動物就幾乎全數撤離，找不到任何動物活動的記錄。

研究指出，從地震前2周開始，每2～4分鐘，當地的大氣電荷就會發生一連串強烈波動幅度。而在地震發生8天前，在記錄到一次特別大電苛波動時，研究人員發現，附近的動物竟忽然從相機視野中完全消失，幾乎都跑光避難去了。

為什麼動物會先知道？黃軒表示，地震發生前，岩石深處必然會產生強大壓力，岩石中的氧原子會釋放電子，產生「帶正電荷的空隙」，形成高強度電流。這種高強度電流可從地殼快速傳遞到地表，然後電離地表上空的空氣分子。科學家也注意到，全球地震爆發前都會發生這種大氣電離現象。

而當地殼的正電荷空隙流動時，某些動物就能感受到超低頻電磁波信號的變化，行為舉止也才開始改變。

許多動物對地表下深層的壓力變動、釋放在空氣中的電苛，以及正電苛引發四周化學物質變化的改變非常敏銳，能感知這些地震跡象。例如，貓耳朵能感受到的最高振動頻率（60000Hz）比人類耳朵（20000Hz）收集的頻率還要靈敏，狗也對微小震動十分敏感。

不過，並非所有專家都認為動物可成為可靠的地震預警。英國考文垂大學（Coventry University）自然地理和自然災害學副教授馬修．布萊克特（Matthew Blackett）說，「動物對地震前兆反應，尚無法做到可靠的科學記錄。」

有些科學家也認為，若只依動物反常行為這種單一訊息來看地震，是十分不足的。人類至今仍無法和動物直接、有效交談，或許可多留意動物發出的警報，但仍需將各方面前兆訊息，作綜合科學研究分析，預測才能較為精準。

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