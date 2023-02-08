　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「2023戀戀魯冰花」2／19起龍潭展開　為世界客家博覽會提前暖身

▲「2023戀戀魯冰花」2/19-28龍潭展開

▲一串串如風鈴般的魯冰花海壯觀盛開，讓人好紓壓好療癒。（圖／資料照／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市客家局長林昭賢8日於市政會議專題報告表示，美麗的魯冰花海將於2月19日至28日在桃園龍潭區大北坑地區盛開呈現，「2023戀戀魯冰花」也是世界客家博覽會的暖身活動之一，展區將設置世客博專屬攤位，提供世客博主場域、副展區、相關活動規劃等介紹，增進民眾對世客博的了解。

▲「2023戀戀魯冰花」2/19-28龍潭展開

▲▼客家局長林昭賢市政會議專題報告「2023戀戀魯冰花」活動。（圖／新聞處提供）

▲「2023戀戀魯冰花」2/19-28龍潭展開

林昭賢表示，「戀戀魯冰花」活動自2018年起辦理至今，參觀人次最高達48萬人，近年受疫情影響活動曾經停辦，但恢復辦理後人潮減少，期待隨著現在疫情解封，能吸引更多遊客前來，今年活動的目標參觀人次為30-40萬人。

他指出，雖然魯冰花花季約2-3週，但為龍潭大北坑地區帶來的經濟效益長達一整年，尤其「戀戀魯冰花」活動開辦以來，魯冰花更廣為人知，每年的遊客回訪率非常高，而大北坑地區全年遊客量也逐年增加，目前全年遊客數將近100萬人次。

農業局副局長江富貴表示，農業局負責執行魯冰花種植工作，種植範圍包含：大北坑遊客服務中心周邊3.45公頃及三水茗園、江申步道周邊5公頃，總計8.45公頃，目前各區魯冰花已長出花苞，花況良好，預計2月14日會陸續開花。

「2023戀戀魯冰花」活動分為大北坑及三和兩大展區，並擴大舉辦小旅行、音樂祭、茶山系甜點快閃店、茶山好物市集、裝置藝術電子集章、農事體驗等文化活動，2月19日28日期間週末假日市府提供免費接駁車服務。

ET快訊
快訊／地牛翻身！18:50發生有感地震　台北搖晃
胡瓜東京被求合照　轉頭震驚：妳怎麼在這！
幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家
雪崩式降溫！強冷空氣襲台「一天驟降10°C」
隋棠發文甩惡鄰標籤！　他見「3手法」絕了
隋棠鄰居只住7年「花這金額買下」　鄉民秒懂：難怪這麼氣
恐怖空拍畫面曝光　土耳其強震「大樓粉碎變形」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2023戀戀魯冰花」2／19起龍潭展開　為世界客家博覽會提前暖身

台南市道182線龍崎段壓車歪風　歸仁警強力防制

桃園啟動青年微創時代　首發年輕人最愛「咖啡創業前導班」

南投縣首案社會住宅「公誠安居」　今埔里基地動工可供260戶

台南土雞場檢出禽流感　動保處即時撲殺37359隻雞防堵疫情

響應支援土耳其震災　黃偉哲捐贈1個月薪資

工藝中心加拿大舉辦農曆新年藝術節　用天然染色工藝介紹台灣

憶爺爺病重送醫艱難　忠訓國際董事長攜手蘭馨協會贈復康巴士

水里大灣土地長期閒置　林明溱：當選後爭取興建兒童公園和商場

粉紅櫻花海來了　新竹公園櫻花季周六開幕

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

「2023戀戀魯冰花」2／19起龍潭展開　為世界客家博覽會提前暖身

台南市道182線龍崎段壓車歪風　歸仁警強力防制

桃園啟動青年微創時代　首發年輕人最愛「咖啡創業前導班」

南投縣首案社會住宅「公誠安居」　今埔里基地動工可供260戶

台南土雞場檢出禽流感　動保處即時撲殺37359隻雞防堵疫情

響應支援土耳其震災　黃偉哲捐贈1個月薪資

工藝中心加拿大舉辦農曆新年藝術節　用天然染色工藝介紹台灣

憶爺爺病重送醫艱難　忠訓國際董事長攜手蘭馨協會贈復康巴士

水里大灣土地長期閒置　林明溱：當選後爭取興建兒童公園和商場

粉紅櫻花海來了　新竹公園櫻花季周六開幕

快訊／地牛翻身！18:50發生有感地震　台北搖晃5秒

經濟部標準檢驗局致力淨零　布局離岸風場運維技術

欣西亞同遭敏感鄰居投訴　建議隋棠「送1物」解決：乾脆終生贊助

真的超期待！吳念庭披中華隊戰袍好興奮　張奕辭退前曾聊過

擋不住漲勢！國道客運調漲還有第二波　公會2月底檢討運價上限

綠青年部「國務青培慧團」feat.吳怡農　南投夜市掃街助攻蔡培慧

一早送獵物當早餐！喵叼3娃娃放床邊叫醒全家　媽融化：牠是天使貓

鋼鐵人是林書豪的球隊！ 　鄭志龍：首次練球讓本土球員開了眼界

胡瓜東京被求合照…轉頭震驚：妳怎麼在這！　大手筆請客高檔和牛

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

地方熱門新聞

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

台南菜市場千鈔貼地上　近萬人讚爆

2023桃園燈會最後一周　擲筊拿apple watch

水林番薯寮媽元宵夜巡　全村都在放煙火

阿里山下新鮮直送國產藍莓「山丘藍」

台電辦理「食水坑加壓站」施工　9日停水

雲林猴狠衝駕駛座猛拉　BMW哥嚇傻

新竹公園櫻花季周六開幕

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

台南正副議長遭停權3年黃偉哲不希望有政治鬥爭

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

慰問鹽水蜂炮燒燙傷民眾

雲林餐廳業推松阪雞料理　每隻雞僅取1.3兩

台南永康正德宮徒步前往屏東車城福安宮進香

更多熱門

相關新聞

運動前「拉筋暖身」！1觀念錯了　醫：反害表現差

運動前「拉筋暖身」！1觀念錯了　醫：反害表現差

小時候上體育課時，第一件事老師通常都會要大家做拉筋的暖身動作，原因是「可以避免運動傷害」。但醫師指出，其實研究顯示，運動前拉筋對於預防運動傷害並沒有幫助，甚至還可能影響運動表現。至於需要拉筋的時機，醫師建議，運動後做反而可促進新陳代謝；另外，有3個情況則是先拉筋後再開始運動較佳。

營養師：體質不適合冬令進補反添健康負擔

營養師：體質不適合冬令進補反添健康負擔

營養師傳授「吃補不發胖」5重點

營養師傳授「吃補不發胖」5重點

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開

低溫不怕！營養師：9種「產熱食物」多吃

低溫不怕！營養師：9種「產熱食物」多吃

關鍵字：

2023戀戀魯冰花龍潭大北坑世界客博暖身

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

風向大轉！隋棠「聲明1句話」鄉民看懂了

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前任屋主「受夠鄰居」搬家

壽山動物園浣熊遭啃食　爆血慘死

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面