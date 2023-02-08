「2023戀戀魯冰花」2／19起龍潭展開　為世界客家博覽會提前暖身

▲一串串如風鈴般的魯冰花海壯觀盛開，讓人好紓壓好療癒。（圖／資料照／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市客家局長林昭賢8日於市政會議專題報告表示，美麗的魯冰花海將於2月19日至28日在桃園龍潭區大北坑地區盛開呈現，「2023戀戀魯冰花」也是世界客家博覽會的暖身活動之一，展區將設置世客博專屬攤位，提供世客博主場域、副展區、相關活動規劃等介紹，增進民眾對世客博的了解。

▲▼客家局長林昭賢市政會議專題報告「2023戀戀魯冰花」活動。（圖／新聞處提供）

林昭賢表示，「戀戀魯冰花」活動自2018年起辦理至今，參觀人次最高達48萬人，近年受疫情影響活動曾經停辦，但恢復辦理後人潮減少，期待隨著現在疫情解封，能吸引更多遊客前來，今年活動的目標參觀人次為30-40萬人。

他指出，雖然魯冰花花季約2-3週，但為龍潭大北坑地區帶來的經濟效益長達一整年，尤其「戀戀魯冰花」活動開辦以來，魯冰花更廣為人知，每年的遊客回訪率非常高，而大北坑地區全年遊客量也逐年增加，目前全年遊客數將近100萬人次。

農業局副局長江富貴表示，農業局負責執行魯冰花種植工作，種植範圍包含：大北坑遊客服務中心周邊3.45公頃及三水茗園、江申步道周邊5公頃，總計8.45公頃，目前各區魯冰花已長出花苞，花況良好，預計2月14日會陸續開花。

「2023戀戀魯冰花」活動分為大北坑及三和兩大展區，並擴大舉辦小旅行、音樂祭、茶山系甜點快閃店、茶山好物市集、裝置藝術電子集章、農事體驗等文化活動，2月19日28日期間週末假日市府提供免費接駁車服務。