搜救犬「牽手」伴活埋女孩感動萬人！　真相曝光傻眼

▲搜救犬陪伴被活埋的女孩，但與土耳其地震無關。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震後，多國出動搜救隊伍及搜救犬協助救災，近日流傳一張紅衣女孩被壓在瓦礫堆下，一隻狗狗趴坐在旁的動人照片，讓網友相當感動。不過事實上，該張照片早在5年前就被拍下。

推特網友廣傳關於土、敘災區的各種照片，推廣野生動物保育和動物福利的英國網友戴爾（Dominic dyer），就在推特上傳多張照片，包括狗狗陪伴瓦礫堆下的女孩的照片，「當我們需要牠們時，牠們真的就是我們最好的朋友。」

網友紛紛留言，「在最黑暗的時刻，牠們前來拯救生命。牠們真的是美麗的生物」、「我看到搜救隊和搜救犬時，想到的也是這樣」、「在這令人心碎的時刻有這些好照片」。

該則推文將進20萬人瀏覽，超過4000人按讚；然而，貼文其實包含了不實訊息。

▲網友推文包含不實訊息。（圖／翻攝推特）

國外事實查核網站「Newschecker」指出，該張照片實際上與本次土敘大地震無關，照片最近出現的一次是在2021年10月，美國犬業俱樂部張貼該張照片，往前追溯，2019年就已出現在免費圖庫如iStock、Shutterstock。

最早的出處則是Alamy網站，2018年10月就已上傳，「Newschecker」找到原始拍攝者捷克攝影師諾斯卡（(Jaroslav Noska）。諾斯卡證實是他拍下這張照片，但並未透露確切時間。