▲童綜合醫院攜手佛教正德醫院，5科專科醫師跨院看診。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

深耕台中海線地區半世紀的「童綜合醫院」，宣布與南屯區「佛教正德醫院」共組「醫療合作策略聯盟」，雙方代表簽署MOU(合作備忘錄)。童綜合醫院表示，從去年底開始，該院醫師群已陸續在佛教正德醫院開設門診，希望透過醫療資源垂直整合，落實醫療分級、雙向轉診，提供患者更好的醫療服務。

童綜合醫院副院長吳肇鑫說，這次的醫療合作，目前先由童綜合醫院派出泌尿科、骨科、神經內科、心臟內科與耳鼻喉科等五科專科醫師，至佛教正德醫院進行看診支援，盼就近服務市區患者，讓患者獲得迅速妥善的醫療照護，實踐醫療資源可近性目標。

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▲佛教正德醫院今年2月開始延長看診時間。（圖／記者游瓊華攝）



佛教正德醫院執行院長戴翠凌說，該院是地區醫院層級，成立三年來，除引進最新檢查儀器，包括CT電腦斷層掃描(採用世界首部自然心律冠狀動脈能譜)、MRI磁振造影、3D乳房攝影等儀器，更增設科別，努力深化基層醫療服務，考量銀髮族及上班族需求，今年二月起，還延長門診服務時段，希望服務更多民眾。

台中市衛生局副局長邱惠慈也出席簽約儀式，她表示，很感謝兩院所有醫事人員，在疫情期間努力守護市民健康，童綜合醫院是台中最具規模的區域教學醫院，在急救責任醫院評鑑屬於最高等級重度急救責任醫院，兩院能夠醫療合作策略聯盟，是市民之福。