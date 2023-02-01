男闖台中港自撞釀火球！釀禍原因曝　就醫2小時竟「拔點滴」落逃

記者許權毅／台中報導

台中港昨（31）日傳出一名64歲鄭男闖入管制區自撞，造成車輛火燒車，鄭男被警方救出後送往童綜合醫院治療，不料2小時後鄭男自行拔除點滴，在未經醫生同意下離院。警方表示，鄭男涉犯《商港法》並不屬於刑法，依規定可讓鄭男休養後再通知到案說明，初步了解，鄭男供稱是為了開往國3北返誤闖管制區，至於詳細原因仍有待警方進一步釐清。

▲64歲鄭男昨晚闖入台中港自撞，車輛瞬間燃燒，鄭男被警方救出後送醫，卻在2小時後拔掉點滴自行離院。（圖／記者許權毅翻攝）



事發在昨晚20時許，鄭男駕駛自小客車闖入台中港管制站自動化車道，卻不管警方攔停闖入商港管制區，大約1公里後在南橫二路圓環處自撞紐澤西護欄，車輛瞬間冒成火球，台中港務警察總隊員警立刻將鄭男拉出車外，並由消防隊撲滅火勢。

警方表示，港區的道路與一般道路雷同，鄭男闖入當下就已經告知「請迴轉」，不料鄭男執意闖入。鄭男向警方供稱，自己從北部下來台中，準備開往國道3號北返，不料途中誤闖進港區。

警方表示，昨日先陪同鄭男前往醫院治療，但鄭男闖入管制區涉犯《商港法》第3條，為行政法非屬於刑法，無法強制將鄭男帶回訊問，同意鄭男治療完康復後再到案說明。

童綜合醫院表示，鄭男20點41分到院，意識清楚，全身多處擦挫傷與鈍傷，留院治療期間，22點左右，病人趁醫護忙碌時自行拔除點滴，未經醫囑同意竟自行落跑離院。