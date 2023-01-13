▲愛愛完「蛋蛋」爆痛炸青筋，男子狂吞止痛藥無用急求醫。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名在工廠上班的41歲陳姓男子與妻子結婚四年來都沒有懷孕，且近兩年多來，陰囊、睪丸常有不舒服與腫脹悶痛，常不自覺「喬蛋」，尤其在久坐、久站或提重物，甚至在性行為後都會疼痛不已。陳男誤以為是尿道或睪丸發炎，自己買止痛消炎藥來吃，但都未改善，趕緊就醫檢查才知道罹患「精索靜脈曲張」。

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▲童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨表示，精索靜脈曲張為靜脈血流構造異常造成。（圖／記者游瓊華翻攝）



童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨表示，男性陰囊鼠蹊部疼痛常見原因有精索靜脈曲張、睪丸副睪發炎、疝氣、睪丸扭轉、陰囊水腫、睪丸腫瘤、慢性攝護腺炎、骨盆肌肉疼痛、睪丸缺血、性行為後提睪肌過度收縮等。而精索靜脈曲張為靜脈血流構造異常造成，其症狀通常是陰囊處摸到鼓起的靜脈叢構造，久坐、久站或運動時會，鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊會覺得睪丸被拉扯擠壓，但在起身活動或局部按摩後可能又消失，所以常不自覺得想要「喬蛋」，嚴重時會造成睪丸萎縮、疼痛難以忍受或造精功能異常引起不孕。輕度可用藥物或保守治療，但嚴重時需要進行手術治療。

呂謹亨指出，精索靜脈曲張手術方式分為傳統手術、腹腔鏡手術或精索靜脈曲張顯微手術。陳男左側的陰囊外觀有靜脈鼓起現象，檢查發現精索靜脈已經有第四度的靜脈曲張，因陳男還年輕並想要生小孩，遂決定接受精索靜脈曲張顯微微創切除手術，治療之後，陰囊不舒服感消失，術後追蹤男性荷爾蒙指數與精液品質也明顯改善，睡眠及生活品質大幅提升。