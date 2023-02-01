台中港自撞男倒地看BMW X5燒光！　拔點滴落跑...病床還丟2000元

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中港昨晚離奇自撞火燒車案，警方初步調查64歲鄭姓駕駛並非台中人，他自稱要駕車開往國道3號，不料途中誤闖台中港，但警方勸說迴轉時，鄭男卻執意硬闖，最後在一處圓環自撞釀火燒車，鄭男被警方救出後癱倒在一旁，看著自己要價近300萬的BMW X5燒到剩下車架。鄭男被送往童綜合醫院後，原本正在吊點滴，卻在2小時後自行拔掉設備離開醫院，最離奇的是，他甚至還在病床上留下2000元。

▲台中港管制區昨晚遭一名鄭姓男子駕駛BMW X5闖入，鄭男不慎自撞，倒臥在一旁等候救護車送醫。（圖／記者許權毅翻攝）



現場照片拍下，整輛BMW X5撞到「翻肚」，警方先是把鄭男拉出，再通知消防隊到場撲滅火勢，但火勢來得凶猛，整輛車被燒光光，鄭男赤腳、身穿白色外套，手裡拿著手機，倒臥在一旁人行道上，身上有多處擦挫傷、鈍傷，由救護人員送往童綜合醫院治療。

▲▼ 火勢瞬間將BMW X5吞噬，整輛車被燒到剩下車架。（圖／記者許權毅翻攝）



鄭男在20時41分到院，在急診留觀區進行治療，臉部、手部有擦挫傷，但打了2小時點滴後，鄭男竟在醫護人員忙碌下，自行拔除點滴，未經過醫師同意後離院，還在病床上留下2000塊，疑似是要當作診療費用，卻沒留下健保卡。

台中港務警察總隊表示，港區的道路與一般道路雷同，鄭男闖入當下就已經告知「請迴轉」，不料鄭男執意闖入，但鄭男闖入管制區涉犯《商港法》第3條，為行政法非屬於刑法，雖有戒護就醫，但無法強制將鄭男帶回訊問，同意鄭男治療完康復後再到案說明，沒想到他卻擅自離院，將再傳喚他到案說明。