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社會 社會焦點 保障人權

獨／「雙面人妻」放飛溫柔面出軌　小王測試「感性潮吹」悲慘猝死

▲▼性侵,女子,傷心,崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻具有雙重人格，以溫柔人格出軌卻遭情夫性侵理性人格得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名人妻具有冷靜理性與柔軟感性截然不同特質的雙重人格，去年(2022年)她獲得丈夫默許「放飛自我」，以感性人格和從事設計工作的高姓男子熱戀，彼此常沉浸肉體歡愉，高男很清楚女方2個人格交替出現的明顯差異，卻按捺不住好奇，硬是在理性人格主宰女方身體時加以性侵，想知道會不會同樣有高潮反應，經女方理性人格提告，高男成為被起訴涉犯強制性交的罕見案例，但台北地院尚未實體審理並做精神鑑定，高男已於去年底過世，全案因而判決公訴不受理。

本案人妻的雙重人格源於罹患「解離性身分疾患」，依網路《維基百科》相關記載，這是1種很容易跟思覺失調症(舊稱精神分裂症)混淆的心因性障礙，所以又被稱為「多重人格障礙」，特徵是具有2個以上明顯不同特質的人格，在交替出現時，會有解離性失憶與身分認同轉變，有如1個身體裡住著2個以上不同的人。

多重人格障礙過往因實證研究不足、常受誤解，甚至被認為人格分裂是「高明的演技」，但目前已逐漸扭轉這些偏見，學說理論認為人格分裂成因可能與童年遭遇重大肢體或情緒虐待有關，因無法應付衝擊，而以「放空」自己達到「這件事不是發生在我身上」的感覺，歐美紀實小說《24個比利》，就是描述主角本人分裂出24個人格的故事。

▲性格,個性,自卑,討好型人格,社交恐懼。（圖／pexels）

▲本案人妻號稱具有感性與理性2個截然不同特質的人格。（示意圖／pexels）

本案人妻具有2個截然不同特質的人格，1個冷靜理性、另1個柔軟感性，2者相互知道彼此，平時由溫柔婉約的感性人格當女主，若碰到生活不如意、遭遇巨大難題壓力時，堅強果斷的理性人格就會接手主宰身體，且依人妻自述，2個人格在體內還會對話，但她從未就醫取得證明。

人妻的丈夫相信妻子的雙重人格、也分得出區別，尤其感性人格出現時，妻子體質變得敏感易高潮，經丈夫默許，人妻「放飛」感性人格，去年(2022年)4月上網認識擔任設計師的高男，雙方一拍即合、陷入熱戀，人妻更與高男在床笫間盡享魚水之歡。

高男得知人妻的雙重人格，也很清楚2個人格交替出現時，語調與個性的明顯差異，感性人格與他是戀人、會熱情稱呼他「寶貝」，但理性人格跟他僅止於友人、只會直呼他名字，更不准他越雷池一步，且雙方交往後，人妻處於感情糾結與情緒衝突，人格交替變得頻繁，理性人格還曾質問高男是否對感性人格不忠。

▲賴姓風水師得知婦人先生有外遇，誆稱在下體點痣可改運勢，婦人竟信以為真，被賴難得逞。（圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

▲人妻的理性人格把高姓小王當成普通朋友，卻遭對方越雷池性侵得逞。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

去年6月間，人妻到高男家過夜，隔天凌晨3點多洗好澡，人妻全裸趴在床上，要高男用潤膚乳液替她抹背，高男明知人妻此時呈現理性人格，卻按捺不住好奇，硬是加以性侵想知道會不會如同感性人格出現潮吹等高潮反應，人妻的理性人格奮力抗拒無效、痛苦不堪，急忙退讓交給感性人格接手，迎合高男在高潮中完事。

不過人妻的理性人格不願原諒高男，感性人格也指責高男「為何要這樣對她」，人妻隨即報警驗傷提告。檢方面對如此奇特的情節，慎重其事訊問人妻現在是以什麼人格出庭，人妻表明是以理性人格、也就是受害人身分提告，高男也承認一開始是違背人妻理性人格的意願。

檢方據此起訴高男涉犯強制性交罪嫌，但本案客觀上，人妻最後是跟高男愉快完成性交，且人妻並無相關診斷證明可佐證自己的雙重人格，能否被法官採納還有變數，不過全案僅開庭進行審前準備程序、還沒進入實體審理與精神鑑定，高男就在去年12月底猝逝，依法只能判決公訴不受理。

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