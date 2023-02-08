4人行夫妻每晚換床睡！　老婆懷孕「小孩生父不詳」也不怕

▲ 四角戀夫妻表示，他們不知道孩子的父親是誰。（圖／翻攝polyfamory IG，下同）

圖文／CTWANT

這樣真的沒問題嗎？黎巴嫩一個「四角戀」的夫妻檔，2個男人每隔一晚就會換床睡，當他們的老婆懷孕，夫妻們卻不知道孩子的父親是誰，但也不急著找答案。

據《每日郵報》報導，黎巴嫩一對四角戀夫妻檔表示，家中的2個男人每隔一晚就換床，所以當老婆在幾個月內懷孕，他們無法分辨誰是親生父親，儘管他們可以驗DNA，但他們還是共同承擔養育子女的責任，相信這無關緊要。

▲ 全家人幸福合照。

據了解，這八口之家由阿麗西亞（Alysi）和羅傑（Tyler Rogers），肖恩（Sean）和塔亞（Taya Hartless）組成，在關係擴大前，他們分別有2個7歲和8歲的孩子。塔亞表示，「我們想盡其所能，確保自己是平等的父母。」

對此，有網友表示，「你們都是一家人，除非有一些醫學原因，否則沒有人需要知道孩子的爸是誰」、「他們有4個絕對愛他們的父母，和一個美滿的家庭，這才是最重要的」，也有網友問他們如何選擇姓氏。這家人回，同時使用。

這2對夫婦在2020年開始同居，共同扶養孩子，隔年阿麗西亞和塔亞在7個月內分娩，她們都認為，自己是男嬰的媽媽。在這家人在IG上貼出影片，每天醒來夫妻的組合都是不同人。平常，他們會一起出遊，但還是會一對一溝通，如果有一對夫婦想要獨處，他們就會在群組上先詢問。

塔亞跟肖恩說，「如果你在4年前告訴我，我們將和4個孩子處於多角戀，我會當著你的面大笑。塔亞補充，他們比以前更善於溝通，也不再那麼忌妒。

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