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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部又呼籲台灣民眾　陸駐土耳其大使館：可尋求領事保護協助

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲土耳其強震，暫無台灣民眾受困受傷。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，至今已累積超過5000人死亡並傳出萬人受困，截至目前暫無台灣民眾受傷或受困災區。綜合陸媒報導，中國駐土耳其大使館也發布消息指出，目前地震中暫無在土中國公民傷亡，同時呼籲中國國民即時向大使館求助，並且強調，「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。」

土耳其東南部6日發生7.4級地震，造成重大人員傷亡和財產損失。交通部觀光局表示，目前台灣在該國之旅遊團體約有17團、旅客414人，發生地震區域並無旅遊團體前往。

外交部也證實僑居土耳其台灣一家三口也獲救，暫未接獲台灣民眾傷亡通報，我方也陸續派出梯次搜救隊前馳援土耳其重災區。

▲▼台灣首批40人救援隊抵達「土耳其災區」阿達納（Adana）　向聯合國RDC報到。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台灣首批40人救援隊抵達「土耳其災區」阿達納（Adana）。（圖／記者陳雕文翻攝）

關於在土中國民眾情況，陸媒《澎湃新聞》引述中國土耳其使館消息，「提醒在土中國公民密切關注當地政府發布的預警訊息，提高警惕，注意防範餘震及其他次生災害。如遇險情，請保持鎮定，聽從當地警方和現場指揮人員的安排，盡快轉移至安全地帶。如發生人員傷亡和遭遇困難，請及時與駐土耳其使領館聯繫。　」

該報導特地提及幫助對象包括台灣民眾，2019年11月4日，國務院台辦、國家發展改革委經商中央組織部等20個有關部門，出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》。「第14條明確：台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。」

報導特地「@台灣同胞」求助方式：

土耳其報警電話：155    

土耳其急救電話：112

駐土耳其使館領事保護與協助電話：+90-5388215530

駐伊斯坦布爾總領館領事保護與協助電話：+90-5313389459

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308

回顧去年柬埔寨詐騙風波，中國駐柬埔寨大使館也曾發出聲明，「台灣同胞就是中國公民」，呼籲台人若是在當地遇到任何困難，可向中國駐柬使館求助。事後遭到台灣政府痛批，是來蹭熱度。

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