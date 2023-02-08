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土耳其強震「房屋像被剪斷」！專家：台灣「西部活動斷層多」更要注意

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲土耳其強震造成房屋倒塌，專家提醒，台灣西部人口密集區更要注意。（圖／裘振宇提供）

記者許敏溶／台北報導

土耳其和敘利亞邊境在前（6日）發生規模7.8強震，根據外電最新報導，已造成至少7千人死亡、數萬人受傷，以及上千棟建築被震垮，中央大學應用地質研究所教授李錫堤分析，當位於斷層帶上房子遇上這樣強震，板塊擠壓錯動時，「房子就像被剪刀剪斷」，土耳其建築結構因為不如台灣，所以災情更嚴重，但台灣西部人口密集，活動斷層多，比起東部反而要更注意，建議選購房子要避開斷層帶，若已經建好的建築物，則是進行耐震補強，降低強震時損害。

土耳其和敘利亞邊境發生規模7.8強震，根據外電最新報導，已造成至少7726人死亡、數萬人受傷，而且倒塌建築物不計其數，中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，主因就是土耳其房屋結構耐震度不如台灣，在921那一年，土耳其也發生過和台灣差不多強度地震，台灣僅死亡2千多人，但土耳其死亡人數卻超過2萬人，多數民眾都是被倒塌房子壓死。

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李錫堤指出，當房子蓋在斷層帶上，一旦遇上強震，板塊擠壓錯動時，「房子就像被剪刀剪斷」，附近建築因地殼扭曲，以921為例，錯動達到2至10公尺，房子很難倖免，最好的方式，當然是建築物遠離斷層帶，不然就只好加強建築物的耐震。

李錫堤進一步分析，雖然台灣東部地震比較活躍，但台灣西部人口比較密集，活動斷層也多，反而要更注意，目前中央地調所都有公布台灣的相關斷層帶，以及地質敏感區，範圍大約在斷層帶的二到三百公尺內，民眾若要買房子或蓋房子，盡量避免選在地質敏感區，若已經住在地質敏感區內的房子，就只能進行耐震補強，降低強震來襲時的損害程度。

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