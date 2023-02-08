間諜氣球被擊落拒接來電　五角大廈：北京不讓美中防長通話

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國4日派出F-22戰機擊落中國間諜氣球，五角大廈7日發布聲明，國防部長（Lloyd Austin）事後想與中國防長通話，卻遭到中國拒絕。

CNN引述聲明指出，美國擊落中國間諜氣球後，國防部立刻要求進行雙方防長通話，但中國拒絕了這項請求。國防部發言人賴德（Pat Ryder）在聲明中表示，美方相信保持美中雙方溝通管道暢通，以確保有效控管關係是相當重要的。

奧斯汀與中國國防部長魏鳳和最近一次會晤，是去年11月在柬埔寨暹粒（Siem Reap）東南亞國協防長擴大會議場邊舉行會談；兩人去年6月也在新加坡對談。奧斯汀在2次會面時都強調，美國與中國的軍事對話管道，有保持暢通的重要性。

拜登和中國國家主席去年11月在峇厘島會面時，拜登也強調這一訊息。

中國3日坦承氣球是從中國境內施放，但堅稱是脫離軌道的「民用科研飛艇」，當時卻罕見表達「遺憾」。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）因間諜氣球事件，宣布延遲出訪北京的行程。美國總統拜登下令擊落氣球的決定，也讓美中關係再爆緊張。

被問及是否會要求美國將氣球殘骸還給中國時，中國外交部發言人毛寧表示，「這個飛艇（氣球）不是美國的，是中國的。中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。」