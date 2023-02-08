　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港變性人「Henry」纏訟6年終勝訴　持舊身分證曾「男女兩邊不是人」

▲變性人「Henry」在香港欲更改身分證上的性別欄，纏訟6年後終於勝訴。（圖／香港01）

▲變性人「Henry」在香港欲更改身分證上的性別欄，纏訟6年後終於勝訴。（圖／香港01，下同）

文／香港01

2月6日的終審法院外，謝浩霖（Henry）手持淺藍色、粉色及白色條紋相間的「跨性別驕傲旗幟」，展現燦爛笑容，宣告相隔逾五年、兩次敗訴之後，終在身份證性別一欄取得「正名」機會，對入境處對簿公堂的免手術換證司法覆核案，獲判終極勝訴，有望可換身份證「正性別」。

▲變性人「Henry」在香港欲更改身分證上的性別欄，纏訟6年後終於勝訴。（圖／香港01）

由女變男，走進「跨男」領域，受制於香港性別承認的大落後，他接受《香港01》訪問時透露，以往手持舊身份證時，瑣碎事諸如到訪大廈，以至如廁、租屋甚或前往銀行，六年來皆屢屢碰壁，甚至「兩邊不是人」，「每一次展示身份證，我都要被人出一次櫃。」

司法覆核案拖拉多時，亦經歷疫情一度延期，他大嘆今次是遲來的公義，亦形容為「慘勝」，「呢啲本身只係好基本嘅生存條件，只係一啲好卑微要求，本來就唔應該發生（這些本來只是很基本的生存條件，只是一些很卑微的要求，本來就不應該發生）。」

謝浩霖原生性別為女性，自我認同為男性，已服用男性荷爾蒙藥物及切去乳房，隨後於2016年獲英國的性別承認證書，以男性身份於當地擁有法律權利。他翌年回流香港，始發現本港對跨性別人士的待遇差天共地。他坦言即使是最基本的生理需要，亦會遇上重重難關。

▲變性人「Henry」在香港欲更改身分證上的性別欄，纏訟6年後終於勝訴。（圖／香港01）

謝浩霖表示，我在正名前，兩邊不是人，「在公共場所去男廁非法，去女廁都會犯上遊蕩罪。」名不正、言不順，曾有跨男朋友如廁未果更驚動警方，為免節外生枝，他寧願使用殘疾人士廁所，但「偷偷摸摸」絕不好受，「我唔想遇到呢啲情況，但咁樣就係霸咗有需要人士嘅廁所，仲試過畀清潔工趕出嚟（我不想遇到這些情況，但這樣就佔用了有需要人士的廁所，還曾被清潔工趕出來過）。」

如廁以外，其他生活範疇亦屢遇阻力。他試過申請入住青年宿舍，但不得要領，「對方一見到張身分證，就話唔租畀我。我估計係佢唔知應該分配我入男房定女房（對方一見到身分證，就說不租給我了，我猜是他不知道應該把我分配到男生房還是女生房）。」

前往銀行提款，亦未能如常人般暢通無阻，「拎起你張身份證望一望，就會覺得你造假，懷疑你唔係（不是）本人，要求額外認證，例如要再交文件確認身份。」

謝浩霖但凡涉及出示身份證的場合，總換來對方疑惑眼神，以及連串困擾。性別一欄的誤差，非但造成不便，亦洐生私隱問題，「我喺英國從來無試過呢啲情況（我在英國從來沒有試過這種情況）。」

▲變性人「Henry」在香港欲更改身分證上的性別欄，纏訟6年後終於勝訴。（圖／香港01）

今年31歲的謝浩霖，自小已不愛穿裙子，鍾愛蓄一頭短髮，常被長輩責怪「醜人多八怪」。他於高中預科時負笈英國，在擁抱性別多元的布萊頓，令自覺與旁人格格不入的他，感到被接納包容。同性情侶牽手拍拖是街頭等閒事，中學也無穿校服的繁文褥節，一切隨心所欲。

他後來決定變性，輾轉經轉介至醫院跟進，提交自述及醫生證明後，於2016年獲英國行政部門頒發性別承認證書，以男性身份在當地獲得法律權利，其英國護照上性別一欄亦獲更改為男性。

2017年，他獲香港的國際機構聘請，決定回流生活工作。公司奉行性小眾友善政策，但每次踏出辦公室，總覺舉步維艱，「呢啲（這種）問題，如果不去司法覆核換證政策，根本無從解決。」
踏上平權路，比想像中困難。本地同運界支援零散，跨性別組織亦有不同光譜，謝浩霖說，部份人更出言反對興訟，自性小眾平權御用律師韋智達離港後，更覺孤軍作戰，「一路走來，呢條路真係好漫長而孤獨。」今次迎來終審法院終極判決，雖萬般興奮，但他形容是一場「慘勝」。

根據香港現行政策，若要更改身份證上的性別，必須切除原有生殖器官、建構異性生殖器官。今次終極勝訴，則意味上述規定有違人權法案。 判詞指，身份證的性別標記純粹用作核實持有人的身份，而不是確定或認定其法律上的性別。

「拖拉咁耐，真係覺得好攰（拖這麼久，真的覺得好累）。」他說期望入境處盡快修例，亦期待領新身分證一刻，「但平權工作仲未完。」他近年成立香港跨性別平權協會，積極從事倡議工作，去年更落手統籌《香港跨男》項目，連結八位本港跨男，分享各自「被邊緣」的故事，盼將眾人困境帶入公眾視野。

案件上訴得直後，他的手機收到來自四面八方的道賀短訊，「好多唔識嘅跨性別人士，都話好多謝我（好多不認識的跨性別人士都說很感謝我）。」他知道今次僅屬階段小勝，距離港府訂立性別承認法之日還很遙遠，「根本除咗司法覆核外，（性小眾保障立法）差不多係零進展」，雖然難過登天，但他仍抱期盼，「我會一直做落去。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
消防夫妻向麥當勞索賠7060萬　檢曝對話：拿到錢可買車買房
隋棠老公出手開戰！　爆「鄰居太太恐怖前科」
快訊／高雄BMW酒駕撞1家人「1死3傷」　二審逆轉重判
麻衣被斷金援「靠存款度日」！　王泉仁冷回：月給6萬不會再多
快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！　手握拿榔頭威嚇證據
全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播
反擊「惡鄰說」23萬網友幫腔！　隋棠深夜25字回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸客出境遊火爆　湖北恩施「逆操作」：非必要不得前往柬埔寨等國

港變性人「Henry」纏訟6年終勝訴　持舊身分證曾「男女兩邊不是人」

百萬網紅輕生！粉絲在這救出她　掀內幕警告1人「不要成為兇手」

單親虎爸失手捅死13歲兒！聽他最後一句話崩潰：爸我有好好學習

瑜珈褲妹搭車被「猛盯下半身」！她氣炸PO網公審　反遭一面倒轟爆

前女友組團大鬧婚宴「把你搞報廢」！新郎一看崩潰：小時候不懂事

「不回家會被罵死」短褲妹醉倒！停車場內遭2男性侵　恐怖片瘋傳

「已有兒子」出生就送養！她在新家幸福爆表　30年後親生父母搶認親

美拒還氣球碎片和設備　陸外交部：堅決維護正當合法權益

他25歲「還是個孩子」！兒子醉駕又肇逃被逮　恐龍父母崩潰阻攔

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

陸客出境遊火爆　湖北恩施「逆操作」：非必要不得前往柬埔寨等國

港變性人「Henry」纏訟6年終勝訴　持舊身分證曾「男女兩邊不是人」

百萬網紅輕生！粉絲在這救出她　掀內幕警告1人「不要成為兇手」

單親虎爸失手捅死13歲兒！聽他最後一句話崩潰：爸我有好好學習

瑜珈褲妹搭車被「猛盯下半身」！她氣炸PO網公審　反遭一面倒轟爆

前女友組團大鬧婚宴「把你搞報廢」！新郎一看崩潰：小時候不懂事

「不回家會被罵死」短褲妹醉倒！停車場內遭2男性侵　恐怖片瘋傳

「已有兒子」出生就送養！她在新家幸福爆表　30年後親生父母搶認親

美拒還氣球碎片和設備　陸外交部：堅決維護正當合法權益

他25歲「還是個孩子」！兒子醉駕又肇逃被逮　恐龍父母崩潰阻攔

消防夫妻向麥當勞索賠7060萬　檢曝對話：「拿到錢可買車買房」

見隋棠有感！網紅「全家都在睡」仍被抗議很吵　4年揭共振真相氣炸

注意身體發出警訊！營養師：想吃碳水化合物，身體缺乏色胺酸

熱火送「丟槍」中鋒到馬刺　邁阿密與其他29隊都交易過

只有今天！　CoCo「珍奶買1送1」要搶喝

土耳其強震「房屋像被剪斷」！專家：台灣「西部活動斷層多」更要注意

科技業再見裁員潮！Zoom大砍1300人　eBay精簡4% 人力

台股上漲百點站上五日線　法人：類股良性輪漲、多頭預留火種

幫助土耳其救災重建　官方捐贈管道一次看

快訊／高雄BMW酒駕釀1家4口1死3傷　惡劣駕駛二審加重改判9年10月

辦公室環繞渾厚滄桑嗓音　同事起雞皮封房仲黃乙玲

大陸熱門新聞

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

單親爸捅死13歲兒！聽他生前最後一句崩潰

3百萬粉網紅輕生！　粉絲在這救出她掀內幕

瑜珈褲妹搭車遭猛盯下半身！她公審反挨轟

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

小兄妹淪街友翻垃圾桶找食物！一句話惹萬人鼻酸

前女友組團大鬧婚宴！新郎看橫幅崩潰了

30年前被送養！她在新家幸福爆表　親生父母搶認親

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

港變性人「Henry」纏訟6年終勝訴 持舊身分證曾「男女兩邊不是人」

25歲兒醉駕又肇逃被逮　父母阻攔：他還是個孩子！

56歲老媽又生二胎！30歲兒子「突當哥哥」崩潰

極品正妹辭百萬年薪工作！　開「低門檻4條件擇偶」

更多熱門

相關新聞

台版《黑暗榮耀》　體育圈「性霸凌」被拍成微電影

台版《黑暗榮耀》　體育圈「性霸凌」被拍成微電影

校園霸凌事件是韓劇近年熱烈探討的話題，宋慧喬主演的《黑暗榮耀》，詮釋被霸凌者的憂鬱與復仇。戲劇內呈現的校園暴力情節，並非單一事件，很可能是許多人的慘痛記憶。關注運動弱勢、運動外交與性別平權的社團法人台灣運動好事協會、社團法人台灣女子運動體育協會，與美國在台協會 AIT，合作發表「看見運動中的性別」系列微電影，透過一支男子棒球隊訓練日常，關心某些角落的孩子們可能正在遭遇的困境，希望引起相關問題的反思。

港正妹115萬賣身葬父！ 自曝亡父照片疑是陸名導

港正妹115萬賣身葬父！ 自曝亡父照片疑是陸名導

廣東佛山3.2地震　港深廣有感

廣東佛山3.2地震　港深廣有感

香港40歲男感染猴痘　上月曾赴日本10天

香港40歲男感染猴痘　上月曾赴日本10天

香港「5景點」在疫情中消失！

香港「5景點」在疫情中消失！

關鍵字：

變性人性別維權彩虹香港跨性別平權

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

大媽台鐵逼讓博愛座！國中生崩潰讓座下跪

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

快訊／隋棠被控「惡鄰」首發聲！

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

土耳其地震比921大2倍　專家示警台灣「這規模」強震

隋棠怒揭樓下鄰居「捶門和咆哮嚇到小孩」

確診後自體免疫疾病風險增3倍！

男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦8年

更多

最夯影音

更多
土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒
「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面