靠戰爭賣石油天然氣發大財　挪威宣布5年捐烏克蘭73億美元

▲俄烏戰爭還沒有平息跡象，挪威政府計劃分5年捐贈73億美元巨款援助烏克蘭。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

挪威政府7日宣布，計劃在五年內向烏克蘭捐贈750億挪威克朗（約73億美元）的援助。烏克蘭與俄羅斯的戰爭尚未平息，該計劃將使挪威成為烏克蘭最大的捐助國之一。

根據美聯社報導，挪威首相史托爾（Jonas Gahr Støre）表示，這筆資近將在5年內平均分配給軍事援助和人道主義援助，每年將為基輔提供150億挪威克朗。此計劃將在挪威議會進行表決。

挪威並非歐盟成員國，但作為歐洲最大的化石燃料出口國，烏克蘭戰爭無疑增加挪威的天然氣收入。自從俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲國家急需獲得俄羅斯以外的能源來源，也使得挪威的石油與天然氣需求水漲船高。

挪威雖然否認從烏克蘭戰爭中獲利，但先前挪威政府曾表示，石油利潤應該用於資助烏克蘭。挪威去年已經向烏克蘭提供超過100億挪威克朗的各項援助，包括軍事援助和民用物資在內。

挪威首相史托爾表示，新制定的援助計劃能「更多地使用石油資金」。他補充說，這項援助計劃有望在挪威議會獲得絕大多數議員的支持。外界預期挪威議會將通過此案。

史托爾說，「支持烏克蘭就是支持為戰爭所苦的人民，這也是我們對基本安全的支持。」他說，「我們將向烏克蘭人表明，我們將會長期對他們給予支持」。他還提到，新提案將能使資金用在最需要的地方。

史托爾7日也在奧斯陸一場會議上評論西方社會與俄羅斯之間的「新鐵幕」。他說，很難評估對歐洲的影響，「自我孤立的俄羅斯對我們來說是個壞消息。」他還稱，「烏克蘭的需要是巨大的」。