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少子化浪潮衝擊　楊勝評帶領開南大學開拓海外招生

▲楊勝評帶領開南大學開拓海外招生

▲楊勝評國際長(右)帶領開南大學開拓海外招生。（圖／開大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著跨域知識快速變化，少子化浪潮衝擊，以及教師必須常態更新智慧教學動能，開南大學在學期開學前舉辦了一系列全校老師的教學成長營。甫從桃園市觀光旅遊局借調歸建的新任楊勝評國際長，於成長營中表示，提升教師們本質學習能力，並與國際接軌，擁抱更多的外國學生，是開南當前的國際招生目標和方向。

▲楊勝評帶領開南大學開拓海外招生

▲開南大學舉辦國際文化節活動。（圖／開大提供）

楊勝評國際長表示，八年前在他接任桃園市觀光旅遊局局長時，桃園有旅遊沙漠的污名，在與同仁一起努力的發掘桃園的觀光特色，創造桃園旅遊的「品質」，全國到訪桃園旅客人數這8年內翻漲3倍，到桃園造訪的遊客人數從730多萬人成長至2300多萬人，足足翻了3倍，讓桃園的大溪、虎頭山、石門水庫和慈湖，都成為全國知名的景點，讓桃園成為全國亮點。

▲楊勝評帶領開南大學開拓海外招生

▲開大外籍生參與學校所辦之文化活動。（圖／開大提供）

楊處長說，開大當前國際招生在高教體系下也有亮點，學校越南的學生人數是全國最多的，而日本來的學生人數也只比國立的台大人數少一點，是私校日籍學生最多的學校。開大境外學生總數超越過83%公立大學，在校園有如小型聯合國，是各國學生與本國生文化交流很好的場域。

開南大學是由「企業家的學校」開南中學（商工）的校友們所創立，百年多前，校友們高瞻遠矚，以「開南」為校名，開大的國際交流，一定要發揮「開南」初心，勇於開拓台灣南向各國的海外市場。

楊國際長說，目前的疫情已經趨緩，開南大學過往在越南、日本的海外市場，已經建立良好口碑。未來學校將持續深耕文化交流，為境外生提供好的「硬體」設施，如剛成立了華語中心專業教室，而在國際交流「軟體」更新上，如國際姊妹校互訪、交換生活動、國際學生在台的跨文化經驗分享等，以多元活動，讓外籍生認識台灣在地食衣住行與生活型態，也可讓本國生，藉由相互交流多認識外籍生，雙方的橋樑建立好，增加理解與互助，展現開南大學文化跨界與經驗共榮。

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