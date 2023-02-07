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社會 社會焦點 保障人權

獨／彩券行搶匪是「台灣直排輪第1人」前亞洲冠軍　還和小豬合作MV

▲▼ 。（圖／資料照/記者周宸亘攝）

▲洪建凱曾接受本站採訪。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者白珈陽／台中報導

男子洪建凱因為投資失利，又沉迷賭博，欠下500萬元債務，6日凌晨鋌而走險，持刀行搶台中一家彩券行20萬元現金，為製造斷點還潛逃至新加坡，7日清晨返台在桃園機場當場遭到警方逮捕。事實上，洪建凱綽號「火星人」，被稱為「台灣直排輪第一人」，曾在亞洲級賽事奪冠，是世界級選手，他退役後改行攝影師，也繳出漂亮成績單，曾因與藝人羅志祥、卓文萱等合作MV，擔任特技攝影，獲得媒體爭相報導。再次躍上媒體版面竟是因為搶劫彩券行，令人不勝唏噓。

洪建凱來自單親家庭，從小跟著從事貨車司機的父親居無定所，國中畢業後未再升學；他15歲迷上直排輪，接受專業指導後，於2005年曼谷亞洲室內極限直排輪賽拿下冠軍，為台灣史上第一個在該項目奪冠的選手；2010年，他又在ESPN全球直排輪大賽中勇奪第3名，因其求新求變的技巧被同好認為已經超越地球人，而被稱為「火星人」。

洪在2015年台北國際極限PK大賽結束後宣布退役，他說，「要留更多機會給年輕人」。由於擔任直排輪職業選手時期，他經常替朋友拍攝紀錄片，退役後選擇轉任攝影師，因其利用直排輪技術配合攝影的獨特技巧，獲得業界青睞，曾擔任羅志祥、卓文萱等藝人MV特技攝影，也替捷安特等知名廠商拍過廣告，為自己找到事業第二春，沒想到卻因欠下賭債鋌而走險。

▲亞洲室內運動會直排輪冠軍洪建凱。（圖／資料照／取自極限運動協會）

▲洪建凱獲得亞洲室內運動會直排輪冠軍。（圖／資料照／取自極限運動協會）

本月6日清晨，現年38歲的洪建凱頭戴全罩式安全帽、全身著黑衣及黑褲，持水果刀闖進台中市南屯區永春東路一家彩券行，搶走店內現金20萬元後騎車逃逸，犯案行動迅速，過程不超過一分鐘，而當班的女店員也被嚇得逃出店外，所幸全案無人受傷。

而洪建凱犯案後立即出國製造斷點，賭性堅強的他飛到新加坡後，馬上又衝進賭場試試手氣，還小贏了2、3萬元，沒想到他剛出國就已被警方鎖定，所以他一返國，立即遭警方逮捕。不同於以往因為優異的直排輪比賽成績和攝影成就，洪建凱再次成為媒體焦點，竟是因為犯下重大刑案，實在令人唏噓。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲洪建凱穿上黑衣黑褲行搶彩券行。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方鎖定涉案車輛，調閱上千支監視器，查出洪建凱5日深夜於台中高鐵站附近，先是偷走一輛機車，前往該彩券行行搶，得逞後再往南屯區逃逸，將機車棄置於建國路、精誠南路一帶，隨後再往烏日區移動，將水果刀丟棄在某大排，期間還變裝企圖妨礙警方追緝，接著北上至桃園機場搭機，逃到新加坡。

7日清晨，警方接獲移民署通報，洪將馬上搭機返台，專案小組遂於桃園機場埋伏，待洪建凱入境，立即將他逮捕。警方查出，他到了新加坡之後，馬上奔向當地賭場，而警方在他身上查獲台幣3萬2000元以及新加坡幣8050元（台幣約18萬2000元）的贓款，比從彩券行搶得的金額還多，扣除機票和當地計程車費，推估他在新加坡賭博應該小贏了2、3萬元。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲洪建凱在桃園機場被逮捕。（圖／民眾提供）

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