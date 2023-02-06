台中曾開出頭獎彩券行遭搶！黑衣人疑持刀劫20萬逃逸

美國賓州一家由遊戲零售商GameStop經營的商店近日遭2名劫匪搶走10台PlayStation 5，損失約5000美元（約台幣15萬元），結果該店的經理遭公司解雇，造成員工不滿而集體請辭抗議。據了解，受到GameStop大幅裁員的影響，導致該間商店時常僅有1人值班，才因此讓歹徒有機可乘。