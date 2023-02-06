台中曾開出頭獎彩券行遭搶！黑衣人疑持刀劫20萬逃逸

記者白珈陽／台中報導
台中市南屯區永春東路一家彩券行曾開出「雙贏彩」頭獎、「大樂透」二獎，6日凌晨12時許，遭到一名黑衣人疑似持刀闖入店內，搶走現金20萬元，隨後騎車逃逸。轄區警方鎖定涉案車輛，目前擴大調閱監視器追緝中。
▲黑衣男闖入彩券行。（圖／記者白珈陽翻攝）
警方指出，今日凌晨該彩券行準備收店時，一名黑衣人頭戴全罩式安全帽，拿著袋子突然闖入並直衝櫃台，手中疑有刀械物品，店員受到驚嚇隨即跑出店家，並打電話通知老闆娘報警，返回彩券行清點財物發現損失現金約20萬元。
記者白珈陽／台中報導
台中市南屯區永春東路一家彩券行曾開出「雙贏彩」頭獎、「大樂透」二獎，6日凌晨12時許，遭到一名黑衣人疑似持刀闖入店內，搶走現金20萬元，隨後騎車逃逸。轄區警方鎖定涉案車輛，目前擴大調閱監視器追緝中。
▲黑衣男闖入彩券行。（圖／記者白珈陽翻攝）
警方指出，今日凌晨該彩券行準備收店時，一名黑衣人頭戴全罩式安全帽，拿著袋子突然闖入並直衝櫃台，手中疑有刀械物品，店員受到驚嚇隨即跑出店家，並打電話通知老闆娘報警，返回彩券行清點財物發現損失現金約20萬元。
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