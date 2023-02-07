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社會 社會焦點 保障人權

欠500萬賭債搶彩券行　逃新加坡衝賭場試手氣…贏3萬回台秒被逮

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲洪男遭警方帶回。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市驚傳彩券行遭搶案，男子洪建凱疑因投資失利，又欠下500萬賄債，6日凌晨身穿黑衣、安全帽，持刀行搶20萬元現金後逃逸，並北上搭機立即飛往新加坡，試圖製造斷點。洪男到達新加坡後，馬上衝到賭場賭錢，而且還贏了錢，7日清晨返台，於桃園機場遭警方當場逮捕，警方偵訊後依法移送台中地檢署偵辦。

警方調查，38歲的洪男5日深夜前往烏日高鐵站附近，偷走一輛機車，騎乘至南屯區永春東路一家彩券行行搶，他頭戴全罩式安全帽，身穿黑衣，持刀闖入店內搶走20萬元現金，女店員嚇得逃出店外；洪男得手後台中市爆發彩券行遭搶案，洪姓男子疑因投資失利、賭博欠下500萬元債務，6日凌晨身穿黑衣、安全帽，持刀行搶20萬元現金後逃逸，並北上搭機飛往新加坡，試圖製造斷點。

警方查出，洪飛到新加坡後，馬上又衝到賭場賭錢，7日清晨返台，於桃園機場遭警方當場逮捕，警詢後依法移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲洪男行搶彩券行。（圖／記者白珈陽翻攝）

隨後洪男北上至桃園機場，搭機至新加坡，在當地賭場博奕，返抵台灣後，警方在他身上查出台幣3萬2000元以及新加坡幣8050元（台幣約18萬2000元）等贓款，扣除機票和當地計程車費，警方估算他在新加坡賭博應該小贏了2、3萬元。

洪男落網後坦承犯行，據悉，洪從事攝影師，沒有竊盜、搶劫等前科，他因炒股、賭博，欠下500萬元債務，又因喜好運彩，熟悉彩券行環境與作業時間，才會選擇向彩券行下手，幸整起案件未有人受傷。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲洪男在桃園機場落網。（圖／民眾提供）

全案將依強盜罪方向偵辦，警詢後將洪男移送台中地檢署偵辦。台中市第四警分局長李建興呼籲，台中治安不容暴力破壞行為，警方對於犯罪行為絕不寬貸，並秉持市長有案必破、破的快的決心，對不法分子繩之以法，維護市民安全，讓市民安心。

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