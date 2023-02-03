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「老闆年紀大又沒裝暗鎖」搶銀樓徒步逃逸　男躲2天落網下場曝

▲高雄市鳳山一家銀樓被搶，嫌犯落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山一家銀樓被搶，鍾姓嫌犯（中）落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區成功路一家銀樓去年10月27日晚間遭搶，39歲的鍾姓犯嫌身穿黑色外套與鴨舌帽，假藉購買名義於挑選時，朝老闆臉部噴辣椒水，趁機搶奪櫃檯金飾後逃逸，2天後被警方逮捕送辦，鍾男坦承犯行，高雄地院審理後，依強盜罪嫌判處他徒刑3年2月。

這起搶案發生在鳳山成功路，警方在去年10月27日晚間8時許接獲報案，一名男子搶走銀樓內兩條金項鍊及一只金戒指，他沒有持有任何刀械，搶完之後就徒步往市場逃逸，銀樓說損失約新台幣15萬元。

▲▼鳳山成功路傳出有銀樓遭搶，嫌犯得手2條金項鍊、1枚金戒指，目前正在逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山成功路銀樓遭搶，嫌犯得手2條金項鍊、1枚金戒指後逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方透過監視器發現，這家銀樓比較「傳統」，所以沒有像一般銀樓，有開門的暗鎖，同時老闆夫妻的年紀較大，也沒有防備之心，雖然在整起搶案發生之後，老闆娘一度想要追出去，不過礙於年紀跟體力，只能眼睜睜看著他跑掉。

檢、警調查，39歲鍾姓嫌犯刻意避免使用交通工具，以徒步方式逃離，並多次換裝且頻繁進出公共場所及公園等場所製造斷點，增加警方調閱監視器及查訪難度。

▲高雄市鳳山一家銀樓被搶，嫌犯落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山成功路銀樓遭搶，嫌犯搶走金項鍊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

專案小組比對數百支監視器與查訪，終於鎖定他，並向高雄地檢署聲請拘票，在10月29日下午5時許緝獲，也在鍾嫌家中起獲贓物金項鍊1條，另金項鍊1條及金戒指1枚已遭鍾嫌拿至當鋪典當，全案依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦，檢方偵訊時，鍾嫌全都坦承犯行，檢方偵結將他提起公訴。

法院審理時，鍾嫌也都坦承犯行，並說是因為經濟困頓才一時失慮，深感悔意，也透過家人賠償銀樓損失，因此依強盜罪判處他徒刑3年2月，可上訴。

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