獨／犁蜂炮慘成火球現場曝！他狂跑驚喊：水啦　同團3傷1人躺加護

記者白珈陽、游瓊華／連線報導

一年一度國際級民俗盛事「台南鹽水蜂炮」昨(5日)晚間登場，現場湧進20萬人朝聖，不過也接連傳出意外。從事科技業的李男帶著親友、員工前往武廟路與三福路口參加鹽水蜂炮，未料蜂炮放完，直擊現場10多人身上著火，現場驚叫聲不斷，婉如煉獄，其中有3人是他的侄子與員工，經消防救護緊急送醫，而員工則住進加護病房，2名侄子也才剛清創完畢，在燒燙傷中心觀察。

▲參加鹽水蜂炮，男子雙腿著火邊跑邊狂找水。（圖／民眾提供）

影片中可看到，在鹽水蜂炮現場，李男的員工雙腿著火，痛苦地跑來跑去，周邊民眾想要幫忙卻無計可施，男子大喊「水啦！水啦！」混亂無比，卻無任何消防器材可協助滅火。

李男表示，他是台南人，參加由武廟主辦的蜂炮活動超過10年，經驗豐富，都會遵守武廟宣導準則，戴安全帽、穿長褲、厚外套等防護裝備，往年沒有受過傷；近年因疫情影響活動停辦，今年恢復盛大舉行，他遂帶著親友一起參與，而親友也都有備齊防護裝備，卻意外遭受火勢波及。

李男表示，同行親友8人有3人受傷，包括他的27歲員工、全身17%、3度灼傷，入住成大醫院加護病房；28歲的大侄子全身25%、2度灼傷，目前在燒燙傷中心觀察；21歲的侄子小腿2至3度灼傷。