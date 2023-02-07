台南市永美獅子會熱心公益　捐贈南消六大防毒面具

▲台南市消防局舉行台南市永美獅子會捐贈消防局第六大隊防毒面具1批儀式，由第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局7日下午2時30分，於第六救災救護大隊舉行永美獅子會捐贈消防局第六大隊防毒面具1批儀式，由國際獅子會駐區總監特別助理吳沛陵、第六專區主席於櫻、林美燕議員與台南市永美獅子會會長李錞羚率領獅姐們出席，並由第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。

台南市永美獅子會會長李錞羚表示，得知消防局第六大隊面臨各式火災及化學災害等現場，防毒面具等救災裝備不足，便號召獅友們發揚獅子會服務精神，捐贈雙罐式防毒面具（含濾毒罐）23組及半罩雙罐面具（含濾毒罐）24組，共計47組，價值約新台幣7萬元，供六大隊救災人員使用。

台南市永美獅子會長期以來發揚獅子精神，關懷疾苦、扶弱濟困，致力投入社區服務，關懷鄰里民眾，包含急難救助、慰訪貧困徵屬等善心義舉。台南市永美獅子會曾經捐贈1輛復康巴士予心德慈化教養院，春節期間關懷役男徵屬並針對低收入戶發放物資，可謂推動公益活動不遺餘力。

消防局局長李明峯表示，感謝台南市永美獅子會認同消防局，願意捐贈給第六大隊防毒面具1批，強化個人救災裝備，讓消防同仁安全救災，讓市民朋友安心生活。政府資源有限，但民間力量無窮，消防人員的救災安全是本人一直以來重視的議題，非常感謝台南市永美獅子會慷慨解囊，除了保障消防救災人員生命安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，感謝台南市永美獅子會於消防工作的支持與肯定，消防人員處於高風險環境中進行災害搶救及人命救助，唯有性能良好之個人防護裝備得以保護自身安全，消防局十分感謝台南市永美獅子會之善心義舉。