ET民調／上任滿月！高虹安施政滿意度42.3％　30.6％不知如何評價

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ET民調／上任滿月！高虹安施政滿意度42.3％　30.6％民眾不知如何評價

▲▼2024新竹市立法委員人選調查。（圖／ETtoday民調雲）

▲高虹安施政滿意度。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者杜冠霖／綜合報導

新竹市長高虹安在去年九合一大選異軍突起，成功為民眾黨拿下唯一灘頭堡，高虹安就職至今1個月多，根據《ETtoday民調雲》調查顯示，目前有42.3%新竹市民對高虹安施政表現滿意、27.1%新竹市民不滿意，但另有30.6%市民未表態，顯示部分市民因高虹安才剛上任，還無法評價其施政表現。

去年九合一大選，高虹安在藍營支持者「棄林保高」操作下成功突圍，但高虹安就職後還需面臨助理費官司、朝小野大狀況，市長之路顛簸。

而根據《ETtoday民調雲》調查顯示，42.3%新竹市民對高虹安目前的施政表現感到滿意（非常滿意7.1%、還算滿意35.2%）；而27.1%新竹市民感到不滿意（非常不滿意15.4%、不太滿意11.7%）。另有30.6%市民未表態。顯示部分市民因高虹安才剛上任，對其施政表現還無法評價。

其中，新竹市民最在意的前五項市政發展項目依序為交通建設（67.4%）、社會福利（56.3%）、房價問題（52.4%）、醫療政策（38.4%）與經濟發展（38.2%）。

▲▼2024新竹市立法委員人選調查。（圖／ETtoday民調雲）

《ETtoday民調雲》於1月31日至2月2日，針對20歲以上的新竹市民進行「2024新竹市立法委員人選調查」，回收有效樣本數1,070份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。

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高虹安2022九合一大選2022新竹市長ET民調

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