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情人節空中告白　麗寶摩天輪熊大兔兔「告白車廂」共度浪漫25mins

▲情人節高空中告白，麗寶推摩天輪熊大兔兔《告白車廂》。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲情人節高空中告白，麗寶推摩天輪熊大兔兔《告白車廂》。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

西洋情人節腳步接近，麗寶度假區搶攻甜蜜商機，麗寶福容大飯店推出LINE FRIENDS主題房，包括「浪漫滿屋」、「愛的連線」房型，滿滿熊大兔兔與愛心，營造超萌浪漫氛圍；此外，館方也推「春日樂悠遊」雙人住房專案，最低只要6999元起，包含雙人一泊一食、探索世界門票、熊大的麗寶小鎮門票、飯店同樂券，加贈天空之夢摩天輪搭乘券。

▲情人節高空中告白，麗寶推摩天輪熊大兔兔《告白車廂》。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲麗寶福容大飯店推出LINE FRIENDS主題房，包括「浪漫滿屋」、「愛的連線」房型。（圖／記者游瓊華翻攝）

麗寶表示，全新開幕熊大的麗寶小鎮是適合情侶約會的新景點，當中包括7個超好拍的互動裝置體驗區與LINE FRIENDS明星零距離接觸，還能藉機告白，帶著曖昧的對象透過小鎮內的《祈願花火》設施，傳送告白訊息；也可以搭乘全台最大天空之夢摩天輪限定熊大兔兔《告白車廂》，與愛人在摩天輪上共度25分鐘，一起看山、看海、看夕陽或夜景。

▲情人節高空中告白，麗寶推摩天輪熊大兔兔《告白車廂》。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲劍湖山世界則有來自日本超人氣扭蛋系列的「戽斗星球」搶客。（圖／記者游瓊華翻攝）

麗寶有熊大的麗寶小鎮，劍湖山世界則有來自日本超人氣扭蛋系列的「戽斗星球」，除了戽斗明星經典展之外，每日都有戽斗星球見面會，可愛的戽斗動物人偶會出來與大家互動、演出。此外，劍湖山世界彩虹劇場2023年還有全新登場的大秀「拉丁美洲狂歡慶典」，有精彩的拉丁美洲舞蹈、空中大繩芭蕾特技、美洲髮吊絕技、墨西哥雜耍等表演，還有巨猩登場一同演出。

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