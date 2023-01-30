▲10天連假湧破40萬人，麗寶樂園業績開紅盤228再推入園優惠。（圖／麗寶樂園提供）



記者游瓊華／台中報導

今年過年10天連假堪稱史上最長，加上中部天氣暖和舒適，遊客舉家出遊走春、人潮倍增，各景點業績都開出紅盤。麗寶樂園渡假區統計，假期間超過40萬人湧入，加上於去年底才新開幕的全台唯一佔地700坪的超人氣「熊大的麗寶小鎮」加持帶動下，人潮比去年同期成長8成；武陵農場也統計，這次春節10天連假相關來場遊客數平均每天約2500人次，住宿方面也天天逼近滿房。

▲武陵農場統計，春節10天連假相關來場遊客數平均每天約2500人次。（圖／武陵農場提供）



麗寶樂園渡假區表示，麗寶OUTLET MALL挾國際時尚品牌優勢，加上最低折扣下殺2折起，帶動顧客掀起搶購風潮。每逢下午時段，更是人潮不斷，整體業績超標。業績成長以運動休閒、餐飲美食、家電為最熱門；用餐時段，每家餐廳現場皆需候位50組以上，超過2個小時等待時間才能入座。

2月份接連而來的228連假，渡假區也趁勝追擊，推壽星獨享450元優惠，同行只要699元；賽車場也將於2/24(五)、2/25(六)、2/27(一)推出G2賽道自駕車體驗好康優惠。