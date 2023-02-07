林明溱又抽中「勝利號碼2」　強調下屆不再參選駁為子鋪路

▲南投縣第二選區立委補選候選人林明溱（中）號次抽到2號。（圖／林明溱競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選今天進行號次抽籤，國民黨候選人林明溱抽到2號，林明溱表示，過去首次競選立委、南投縣長時，都是抽到2號，現在又再次抽到，讓他更是信心十足，「2號是我最吉祥的號次，一定會獲得縣民的肯定，再次勝利當選」。

第10屆立委南投縣第2選舉區缺額補選候選人號次抽籤，今天由選委會代理主委洪瑞智主持，4位候選人中除魯昱君未到場、委託張念文代表外，其餘均順利完成程序，抽籤結果為1號蔡培慧、2號林明溱、3號魯昱君、4號陳聰鑑。

林明溱今天在南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘陪同下，一起到南投選委會抽籤；許淑華表示，自己選縣長時也抽到2號，所以2號象徵「勝利號碼」的延續。

綠委林靜儀今天陪同蔡培慧抽籤時，大酸林明溱參選是為兒子「找頭路」，現場媒體也問林明溱：「是否會參選2024年的立委選舉？是否為兒子鋪路？」林明溱則強調「我絕對不會再參選」，也表示沒幫特定人鋪路，因為國民黨有民調機制，最優秀的人才才能獲得民心、出來參選，「我沒有權力說要給誰選就給誰」，反批對手不應再跳針抹黑。

林明溱表示，自己明明曾被公督盟曾評鑑為「優質立委」、遠見雜誌評選為「五顆星縣長」，但民進黨現在動用國家資源、全黨打一人，例如從台北黨中央派出12人團隊南下助選，等同以外來的政客來抹黑、欺負南投人，烏賊戰的作法也是侮辱南投人的智慧，縣民應當作耳邊風，因為南投本來就非常好，根本不用外地人為南投人爭一口氣，他也會持續努力爭取選票、不會輕敵。

許淑華也說，過去對手與她和立委馬文君打選戰時，都有中央資源大量挹注，但這次立委補選仍會用在地的選舉方式，以勤腳來爭取所有縣民肯定，來對抗民進黨中央的大軍壓鎮，「我們非常有信心」。