　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林明溱又抽中「勝利號碼2」　強調下屆不再參選駁為子鋪路

▲南投縣第二選區立委補選候選人林明溱（中）號次抽到2號。（圖／林明溱競選辦公室提供，下同）

▲南投縣第二選區立委補選候選人林明溱（中）號次抽到2號。（圖／林明溱競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選今天進行號次抽籤，國民黨候選人林明溱抽到2號，林明溱表示，過去首次競選立委、南投縣長時，都是抽到2號，現在又再次抽到，讓他更是信心十足，「2號是我最吉祥的號次，一定會獲得縣民的肯定，再次勝利當選」。

第10屆立委南投縣第2選舉區缺額補選候選人號次抽籤，今天由選委會代理主委洪瑞智主持，4位候選人中除魯昱君未到場、委託張念文代表外，其餘均順利完成程序，抽籤結果為1號蔡培慧、2號林明溱、3號魯昱君、4號陳聰鑑。

林明溱今天在南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘陪同下，一起到南投選委會抽籤；許淑華表示，自己選縣長時也抽到2號，所以2號象徵「勝利號碼」的延續。

▲南投縣第二選區立委補選候選人林明溱號次抽到2號。（圖／林明溱競選辦公室提供）

綠委林靜儀今天陪同蔡培慧抽籤時，大酸林明溱參選是為兒子「找頭路」，現場媒體也問林明溱：「是否會參選2024年的立委選舉？是否為兒子鋪路？」林明溱則強調「我絕對不會再參選」，也表示沒幫特定人鋪路，因為國民黨有民調機制，最優秀的人才才能獲得民心、出來參選，「我沒有權力說要給誰選就給誰」，反批對手不應再跳針抹黑。

林明溱表示，自己明明曾被公督盟曾評鑑為「優質立委」、遠見雜誌評選為「五顆星縣長」，但民進黨現在動用國家資源、全黨打一人，例如從台北黨中央派出12人團隊南下助選，等同以外來的政客來抹黑、欺負南投人，烏賊戰的作法也是侮辱南投人的智慧，縣民應當作耳邊風，因為南投本來就非常好，根本不用外地人為南投人爭一口氣，他也會持續努力爭取選票、不會輕敵。

許淑華也說，過去對手與她和立委馬文君打選戰時，都有中央資源大量挹注，但這次立委補選仍會用在地的選舉方式，以勤腳來爭取所有縣民肯定，來對抗民進黨中央的大軍壓鎮，「我們非常有信心」。

ET快訊
他3天前「預言土耳其強震」爆紅　卻遭學者狠打臉
男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦發聲
詭撞畫面曝！高雄機車雙載衝電桿　15歲兒驚睹媽媽爆頭亡
快訊／國3自撞　鐵皮碎片「直插進駕駛腹部」爆血無心跳
樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「對管理員破口大罵」　揭夫妻私下態度
水電工殺女大生墜樓慘死！母淡定赴殯儀館　見兒身首分離落淚
土耳其強震「大樓鬆餅式倒塌」 　專家揭3原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪秀柱憶7年前星雲大師「這句話」　籲陸委會協助陸信眾來台弔唁

陪賴清德佛光山弔唁星雲　周春米:祈願 「乘願再來，造福眾生」

傳直播主、民代藉「闡揚韓國瑜信念」募款　韓辦：絕非韓本人授意

連戰憶319槍擊案　連勝文代父嗆扁：最大受益者就是最大嫌疑犯

柯建銘指夏立言訪陸時機敏感　「國民黨候選人都要給中國審核？」

遭陳柏惟嗆沒水準　徐巧芯轟「少扯國民黨」：沒水準的是你跟你堂哥

台灣燈會兔年竟展虎年花燈　觀傳局：12生肖都符合資格

燈會對比照曝！台北燈會遭嗆「醜」　呱吉批：不要做帶風向的批評

林明溱又抽中「勝利號碼2」　強調下屆不再參選駁為子鋪路

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

辦公室環繞渾厚滄桑嗓音　同事起雞皮封房仲黃乙玲

洪秀柱憶7年前星雲大師「這句話」　籲陸委會協助陸信眾來台弔唁

陪賴清德佛光山弔唁星雲　周春米:祈願 「乘願再來，造福眾生」

傳直播主、民代藉「闡揚韓國瑜信念」募款　韓辦：絕非韓本人授意

連戰憶319槍擊案　連勝文代父嗆扁：最大受益者就是最大嫌疑犯

柯建銘指夏立言訪陸時機敏感　「國民黨候選人都要給中國審核？」

遭陳柏惟嗆沒水準　徐巧芯轟「少扯國民黨」：沒水準的是你跟你堂哥

台灣燈會兔年竟展虎年花燈　觀傳局：12生肖都符合資格

燈會對比照曝！台北燈會遭嗆「醜」　呱吉批：不要做帶風向的批評

林明溱又抽中「勝利號碼2」　強調下屆不再參選駁為子鋪路

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

眼前目標「支配下」　王柏融簽育成約：就是一個機會

安格斯12星座一周運勢2／6-2／12　雙子不適合告白、射手魅力UPUP

卓君澤遭爆是「狠角色」！　親弟進房差點起衝突...吐心聲：公開會出事　

超過5天沒大便！他衝急診沒用　醫手一伸「食指就碰到」：是腫瘤

三杯羊變寵物羊「逃家搞失蹤」　路邊低頭吃草...警員當保母照顧

豪宅大樓「貴+吵死人」為何還買？內行曝1致勝點：透天比不上的

難忘「鋼鐵恰哥」　王柏融期待經典賽：相信我們！前進東京

新認養的貓貓「突然找人抱著睡」　奴才被黏住了：你才來5天欸

《花系列》開播35年大合體！張晨光、王耀慶低調回台…女神罕露臉

男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦8年：為何我遇到

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

國安會官員出境耍官威機場咆哮　總統府道歉了

國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前飛出去還事後補登

志工變後宮！陳柏惟堂哥被爆劈5女　受害者控逼看A片、害人染病

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

年省1.2萬元！北市拍板加碼準公托補助

柯文哲備戰總統　新光大公主幕僚不長眼遭嗆

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

小中風後首露面！　連戰高喊「我已無愧國家民族」

快訊／陳柏惟被爆包庇渣男堂哥　基進黨聲明曝3Q退黨內幕

搭公務車蹺班玩樂報公帳　行政院閣員回應了

民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

台灣搜救隊出發　40人、3搜救犬赴土耳其

選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

更多熱門

相關新聞

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

前副總統連戰今（7）日下午舉行「連戰回憶錄」新書發表會，現場藍營大咖齊聚一堂。兒子、國民黨副主席連勝文會後受訪時批評，民進黨一方面喊和平保台，又要陸客來台觀光，一方面刻意製造兩岸仇和和緊張謀取利益，並拒絕兩岸直航，根本是前言不對後語、自打嘴巴，「不要自己做不到、又要罵別人，就是惱羞成怒，這種邪惡自私就是台灣最大禍害！」懷疑蔡英文總統智商。

夏立言赴陸遭酸「維尼追星團」　朱立倫反問民進黨這句話

夏立言赴陸遭酸「維尼追星團」　朱立倫反問民進黨這句話

藍白質疑全民共享方案補貼台電　他酸：在野黨若主張漲電價可直接講

藍白質疑全民共享方案補貼台電　他酸：在野黨若主張漲電價可直接講

小中風後首露面！　連戰高喊「我已無愧國家民族」

小中風後首露面！　連戰高喊「我已無愧國家民族」

被點名出戰「士林大同」區　羅智強婉拒：必須顧慮團隊和家人

被點名出戰「士林大同」區　羅智強婉拒：必須顧慮團隊和家人

關鍵字：

立委補選南投縣第二選區國民黨林明溱抽籤

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

被控惡鄰居　隋棠經紀人首發聲：還在了解狀況中

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

手搖飲限時1天「珍珠奶茶買1送1」

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面