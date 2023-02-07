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嘉基內視鏡胃袖整形術　助女子成功減重30公斤不復胖

▲▼ 嘉基隱形減重on the way(胃) 拒絕復胖 記者會 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲周莒光醫師(圖右)介紹新興減重工具胃鏡縮胃 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛福部統計2019年成人過重或肥胖率達47.9%，也是一種慢性病，為了健康及外在美觀想減重的人很多，但反覆復胖往往是造成減重中斷的因素。嘉基減重團隊除協助體重過重民眾控制體重外，也提供降低復胖的機率的胃鏡縮胃，於2月7日(二)舉行「隱形減重on the way(胃) 拒絕復胖記者會」，呼籲民眾透過積極的體重管理態度，照護自身的健康。

從小就體重過重的Y小姐，生產完後就體重更是難以控制，怕熱容易流汗，愈來愈討厭自己肉肉的體型，體重達97公斤，BMI也來到了38，加上高血壓、高體脂讓自己警覺到，體重不能再增加了！過去曾嘗試打過瘦瘦針效果不好，考量留疤問題也不願意接受外科手術，上網搜尋到嘉基減重中心經線上諮詢後，與醫師討論後接受胃鏡縮胃治療，同時配合良好的自主運動以及飲食管理，成功的在半年減去了30公斤，BMI降至26，找回健康與擁有輕盈身材。

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▲▼ 嘉基隱形減重on the way(胃) 拒絕復胖 記者會 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基專業減重團隊 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院2月7日(二)舉行「隱形減重on the way(胃) 拒絕復胖記者會」，領先台灣引進內視鏡胃袖整形術的嘉基減重中心主任周莒光醫師表示，此術式俗稱胃鏡縮胃，是新興的減重工具，縫線系統由胃鏡經口帶入胃部，把胃縫小讓食量變小和減緩食物消化的速度，達到不餓易飽的狀態。優點是風險低，大部分患者當天就可以回家，效果相較於藥物更直接。

周莒光說明，嘉基減重中心進行胃鏡縮胃一年間可達減去原體重的14.3%，與國際水準相當，目前實證權威雜誌刺胳針 國際臨床試驗結果驗證可減去原體重的13.6%，比飲食管理的對照組只減去總體重的0.8%還要有效。減重效果實證報導已達5年，為醫界認可減重照護上不可或缺的選擇！

▲▼ 嘉基隱形減重on the way(胃) 拒絕復胖 記者會 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基院長姚維仁(右)、周莒光醫師(左)與胃鏡縮胃減重成功案例人形立牌合影 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基院長姚維仁表示，嘉基於2021年初起引入胃鏡縮胃縫線系統，周莒光醫師於同年成為全台率先經原廠認證的指導老師，同時嘉基減重中心也是全台前三大胃鏡縮胃與藥物治療中心，多次於臺灣消化內視鏡醫學會及友院示範手術，可提供患者安心有效的內視鏡減重。

周莒光醫師也說，近年來減重工具除飲食管理外，藥物與胃鏡治療上進步很多，外科手術也有相當的突破。台灣近2年經歷了瘦瘦針的熱潮，有相當的患者也面對到停藥復胖，或者是藥物治療高原期的問題，具有長期減重推力的外科手術與胃鏡縮胃會是可考慮的選擇。周莒光醫師提醒，健康的飲食與運動還是非常的重要；不同的減重工具，有不同的優點與缺點，請與專業醫師詳細討論。體重管理是一件長期的事情，要找到自己信賴也願意配合的團隊，是成功減重的第一步。

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