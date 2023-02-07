土耳其7.8強震　僑委會：目前未接獲僑台胞傷亡

▲僑委會委員長徐佳青。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

土耳其東南部接近敘利亞省份6日凌晨發生規模7.8強震，震垮數千棟房屋，目前兩國已超過4000人死亡，傷者突破1.8萬人，我國也第一時間派出救難隊馳援，僑委會委員長徐佳青7日表示，僑委會第一時間已經請駐外同仁及當地台商、僑胞充分理解，目前為止並未傳出台灣人受害，僑委會會持續關注和瞭解。

土耳其發生強震，消防署接獲上述災情後，特種搜救隊已和榮總與台北市消防局搜救隊，第一批包含台北搜救隊30人及榮總1名醫師、護理師整備個人裝備、及各項生命搜索儀器，於昨晚7點完成授旗，搭乘10點25分土耳其航空班機前往，第二批90人也已整裝完畢，預計下午出發。

對於當地災情，徐佳青表示，目前為止並未傳出台灣人受害，有一些邊緣區域房屋受損、但未傳出傷亡，僑委會還在持續關注跟了解，很高興台灣救難隊今天馬上出發，在黃金時間內前去救援土耳其人民，畢竟現在時間天寒地凍，相關情況僑委會持續了解。

徐佳青指出，土耳其代表處第一時間保持高度警戒，也請在地僑胞、台商持續匯報訊息，土耳其是很大國家，絕大多數在伊斯坦堡，主要人數1百多人，這個時段旅遊人數偏少。

徐佳青指出，因為天氣偏冷、最近沒有旅遊團，如果4到5月就會增加很多旅遊團，目前並沒有在土耳其的旅遊團遇到問題，都是在當地比較久的台商跟僑胞。