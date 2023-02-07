快訊／土耳其強震逾4000亡！第2批台灣國家隊90人　整裝出發救援

▲台灣搜救隊前往土耳其救災。（圖說下同／翻攝消防署）

記者張君豪／台北報導

土耳其東南部接近敘利亞省份6日凌晨發生規模7.8強震，震垮數千棟房屋，目前兩國已超過4000人死亡，傷者突破1.8萬人，隨後發生的多起餘震更加速了死傷上升。消防署接獲上述災情後，特種搜救隊已和榮總與台北市消防局搜救隊，第一批包含台北搜救隊30人及榮總1名醫師、護理師整備個人裝備、及各項生命搜索儀器，於昨晚7點完成授旗，搭乘10點25分土耳其航空班機前往，第二批90人也已整裝完畢，預計下午出發。

消防署表示，支援土耳其震災的第2梯次救災人員已經完成整備，目前等待飛土航班機規劃確定後就有機會啟程出發，目前消防署規畫第2梯次救災人員及裝備資訊如下：

1、消防署17人，裝備約510公斤。

2、台北市30人（含台北榮總1醫師1護理師），裝備約1745.5公斤。

3、屏東縣40人（含高醫2醫師2護理師），裝備約3993.71公斤。

4、台中市3人2犬（含中興大學1獸醫師），裝備器材約150公斤。

共90人(含3醫師3護理師1獸醫師)2犬，裝備約6399.21公斤。

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