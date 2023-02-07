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社會 社會焦點 保障人權

店家都怕他！醉男屢次騷擾　女店員霸氣拒賣酒...下秒傻眼畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

又是你！北市士林區何姓男子時常酒後就到陽明山住家附近的店家「盧小小」，是鄰居避之唯恐不及的頭痛人物。何男去年5月間到連鎖超商想買米酒，但因時常騷擾店家，遭劉姓女店員拒絕，豈料，他竟將價值27元米酒拿走大搖大擺離開店家，劉姓女店員隨後報警處理。士林地檢署偵結，依搶奪罪將何男提起公訴。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區何姓男子到超商將27元米酒未結帳拿走，被依搶奪罪起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，45歲何男去年5月20日下午4時許，前往鄰近文化大學連鎖超商買米酒，他因為時常騷擾店家，因此劉姓女店員拒絕替他結帳，何男不顧被拒，竟從結帳櫃檯上將27元米酒直接拿走，若無其事騎乘摩托車離開。劉姓女店員當場傻眼，立刻報警處理。

警詢、偵查時，何男坦承將米酒拿走，否認有搶奪行為，他辯稱「我有把錢放在桌上，我有付錢」，並解釋當時除了買酒還買遊戲點數50元，因此將77元放在櫃台上，是女店員說要請他喝。

▼何男時常酒後就到鄰近文化大學的店家騷擾。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 何男在文化大學旁超商攻擊警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢警勘驗現場監視器，發現何男拿米酒要到櫃檯結帳時，女店員已用手勢表達不願交易，並警告他若將商品擅自拿走會報警處理，但何仍趁店員不注意、未放錢就將米酒拿走，根據監視器畫面等，依搶奪罪，將何男提起公訴。

據悉，何男鬧事不是第一次，他時常酒後言行舉止不佳早成店家眼中「黑名單」。去年7月他更持假鈔到超商企圖「闖關」買商品，被抓包後，店家憤怒報警，他更情緒失控拿米酒瓶砸3名員警，導致3警手部受傷，被依行使偽造貨幣罪及妨害公務罪移送 （全案另案偵辦中）。

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