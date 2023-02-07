曾第一時間派17人救援921！台人湧AKUT粉專打氣：天佑土耳其

▲AKUT貼出救援畫面。（圖／翻攝自FB／AKUT Arama Kurtarma Derneği ）

網搜小組／鄺郁庭報導

土耳其東南部接近敘利亞省份6日發生規模7.8強震，不只數千棟房屋被震垮，還帶走兩國超過3800條生命，傷者突破1.8萬人，隨後多起餘震又加速死傷上升。有台灣網友感念土耳其救援隊AKUT在921第一時間派員來台，湧入「AKUT救援協會」的FB粉專留言打氣，盼天佑土耳其、救災平安順利。

土耳其強震後，有台灣網友到粉專「AKUT Arama Kurtarma Derneği」留言，「台灣會與土耳其站在同一邊，為土耳其祈禱」、「天佑土耳其，救災順利、平安，謝謝你們曾經來台灣幫助我們」、「AKUT在921大地震時來到台灣，拯救了很多台灣人，我們沒有忘記這份善意，現在土耳其地震帶來巨大損傷，台灣會給予土耳其和AKUT更多的支持！」

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還有人直呼，「感謝土耳其在1999年9月21日台灣發生地震時，第一時間來到台灣幫助我們救災。現在換台灣人民為土耳其祈禱，祝福土耳其人民一切平安，趕快恢復正常生活。台灣的救援隊已經出發了！台灣人民的心會和土耳其人民一起守護你們的家園！」

據悉，1999年的土耳其大地震、台灣921大地震，兩國曾先後互派救援隊協助救災。土耳其籍藝人吳鳳曾於2020年9月22日在粉專發文指出，當年台灣爆發921大地震後，土耳其伊斯坦堡志工團體「AKUT搜救協會」第一時間便派出17名隊員，一抵達台灣就立刻協助救災，震後50小時在瓦礫堆下搜救出4名生還者。

吳鳳也在貼文透露，先架起「台、土兩國友誼橋梁」的其實是台灣。1999年8月17日土耳其發生規模7.4強震，造成該國數萬人喪命，當年其實土國面臨資源不足問題，台灣馬上義不容辭伸出援手協助。吳鳳在貼文中分享的相片，即為當時土耳其救難隊抵達台灣後在倒塌大樓前拍攝的合影照。