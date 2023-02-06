土耳其強震已逾千人死亡　台灣搜救隊「60人+2犬」搭機出發

▲因應土耳其震災傷亡台北市消防局搜救隊整裝待發。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

土耳其南部發生芮式規模7.8強震，土耳其與敍利亞通報有至少共1,388人在地震中喪生，超過3,000人受傷，逾百座建築倒塌。消防署接獲上述災情後，特種搜救隊已和榮總與台北市消防局搜救隊，共60人及2隻搜救犬整備個人裝備、包含各項生命搜索儀器，於晚間7點完成授旗，將搭今晚10點25分土耳其航空班機前往。





北市搜救隊於2000年9月21日正式成軍，參與過國內外重大救災工作，如2003年伊朗震災、2004年印尼海嘯、2008年四川汶川震災、2010年海地震災及2011年日本311震災等多次國際人道救援任務、更多次支援台灣各地的重大意外災害，包含2001年桃芝颱風、2004年艾利颱風、2009年莫拉克颱風及近年的台南震災及花蓮震災及台鐵太魯閣號出軌事件等，是國內救災經驗最豐富、裝備最齊全的搜救隊。

消防局指出：北市搜救隊並在2021年度取得重型能力認證資格，為全台第一支通過該認證的搜救隊伍，此次土耳其發生強震，本於人道關懷與救災無分國界精神，北市搜救隊一切準備均已就緒，隨時做好國際人道救援任務準備。

本次前往土耳其的60人特搜救援成員，台北市搜救隊支援30人（含榮總醫生1人、榮總護士1人及結構技師1人）、搜救犬2隻，全隊緊急於7點授旗，從民權分隊（民權東路六段9號）整隊出發，將搭今晚10點25分土耳其航空班機前往。

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