土耳其「千年古堡」被震垮！堡壘裂開、擋土牆倒塌　世界遺產毀了

▲歷史悠久的加濟安泰普城堡(Gaziantep Castle)也在強震中毀壞。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合外電報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震,迄今至少奪走360條人命。該國各地傳出重大災情,被指定為聯合國教科文組織世界文化遺產、擁有上千年歷史的加濟安泰普城堡(Gaziantep Castle)也被毀壞,東部、南部及東南方部分堡壘在主震中被震出大裂縫,一些擋土牆則在餘震後倒塌。

CNN、土耳其官媒《阿納多盧通訊社》(AA)等外媒報導,位於沙欣貝伊地區(Şahinbey)的加濟安泰普城堡難逃天災破壞,殘骸及鐵欄杆散落在周圍道路上,不過整體損害程度還無法確定。除此之外,城堡旁、據信建造於17世紀的沙欣貝伊清真寺圓頂及東牆也部分倒塌。

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU