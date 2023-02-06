土耳其「千年古堡」被震垮！堡壘裂開、擋土牆倒塌　世界遺產毀了

▲歷史悠久的加濟安泰普城堡（Gaziantep Castle）也在強震中毀壞。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，迄今至少奪走360條人命。該國各地傳出重大災情，被指定為聯合國教科文組織世界文化遺產、擁有上千年歷史的加濟安泰普城堡（Gaziantep Castle）也被毀壞，東部、南部及東南方部分堡壘在主震中被震出大裂縫，一些擋土牆則在餘震後倒塌。

CNN、土耳其官媒《阿納多盧通訊社》（AA）等外媒報導，位於沙欣貝伊地區（Şahinbey）的加濟安泰普城堡難逃天災破壞，殘骸及鐵欄杆散落在周圍道路上，不過整體損害程度還無法確定。除此之外，城堡旁、據信建造於17世紀的沙欣貝伊清真寺圓頂及東牆也部分倒塌。

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

加濟安泰普城堡最初建造年代已不可考，但據信是由西台帝國首先打造，後來在西元2-4世紀由羅馬帝國改建為瞭望塔，並隨著時間推移而擴建，直至西元527-565年，也就是東羅馬帝國皇帝查士丁尼一世在位期間，開始出現當代堡壘型態的雛型。