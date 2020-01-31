土耳其搜救隊貼出中華民國國旗！　繁體中文寫下「感謝我們遠方的朋友們」

▲土耳其搜救隊貼出中華民國國旗感謝台灣。（圖／自Facebook／AKUT Arama Kurtarma Derneği）

記者康心禹／綜合報導

土耳其在24日遭遇規模6.8強震，造成至少29人死亡、1466人受傷。台灣民眾熱心捐款幫助及透過網路留言加油打氣。伊斯坦堡志工團體「搜救協會」（AKUT）30日在臉書用繁體中文貼出「感謝我們遠方的朋友們」感謝台灣，更放上中華民國國旗彰顯雙方的情誼。

這則臉書貼文30日剛開始po出時是使用簡體中文，有網友在底下留言「『感謝我們遠方的朋友們』幫忙提供一下繁體版本」，沒想到貼文後來真的換上了繁體中文。網友紛紛留言，「他們好貼心，已經修正成繁體中文了」、「圖跟文字都換了，太感人了」、「竟然真的改了」。

此外，臉書貼文下也湧入近2萬多個按讚數，留言數高達近2千則。網友紛紛熱情留言，「感謝你們支援台灣震災」、「謝謝921時的幫助，好人好報」、「感謝你們，台灣人一定是有恩必報的國家」、「感謝當年的援助，換我們來盡一點心意」。

▲土耳其發生規模6.8強震。（圖／達志影像／美聯社）

台灣1999年921大地震後，伊斯坦堡志工團體「搜救協會」（AKUT）在隔天就立刻趕到，也是全球第一個來救援的外國救難隊，不少民眾得知土耳其日前遭逢6.8強震後，紛紛表達希望救助土耳其。

AKUT的秘書長阿克托森（Zeynep Aktosun）也表示，自從24日晚間地震發生後，許多台灣網友紛紛湧進他們的社群專頁留言，為他們加油打氣，「這些來自台灣的留言就是搜救隊前進的最大動力。」