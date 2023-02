機場跑道爆開！土耳其強震增至568死　18起規模4以上餘震狂襲

▲這場地震是土耳其100多年來發生的最強地震之一。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其副總統歐克台(Fuat Oktay)6日證實,規模7.8強震造成境內1710棟建築物倒塌,死亡人數上升至284人,另有2323人受傷。加上稍早敘利亞境內罹難的284人,兩國總計568人喪命。

BREAKING — 284 people died, 2,323 people injured in Turkey earthquake. 1710 buildings have collapsed, says Turkish Vice President Oktay pic.twitter.com/QdiV4UQk0p

綜合美聯社、CNN等報導,這場地震是土耳其100多年來發生的最強地震之一,土耳其、敘利亞邊境地區的居民在天亮前被震醒,許多人逃出家門,忍著寒冷低溫在戶外避難。隨著搜救行動持續進行,死亡人數預計還會持續攀升。

已知在規模7.8強震發生後,該區域至少出現18起規模4以上的餘震,當中最大的餘震為規模6.7。土耳其總統辦公室表示,總統艾爾段(Tayyip Erdoğan)已與8個災區省長通話,取得最新災情與救援工作進度。

歐克台稍早宣布,位在土耳其南部、靠近敘利亞邊境的哈塔伊機場(Hatay airport)受到地震破壞影響,航班暫停。另據BNO NEWS LIVE發布的影片,可見哈塔伊機場的唯一跑道地面爆開。

WATCH: The only runway at Hatay Airport in southern Turkey tore open during the earthquake pic.twitter.com/TTykRNBYUQ