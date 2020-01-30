土耳其搜救隊貼國旗感謝台灣！　秘書長：網友留言就是救援最大動力

▲土耳其搜救隊貼國旗感謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／AKUT Arama Kurtarma Derneği）

記者康心禹／綜合報導

土耳其在24日遭遇規模6.8強震，造成至少29人死亡、1466人受傷，目前持續搜救中。台灣民眾除了熱心捐款幫助外，更透過網路留言替土耳其災民和志工團體加油打氣。消防署也指出，台灣搜救隊待命隨時救援。對此土耳其搜救隊27日在臉書和推特上特別發文感謝台灣，更於30日貼上國旗表達再次感謝之意。

台灣1999年921大地震後，伊斯坦堡志工團體「搜救協會」（AKUT）在隔天就立刻趕到，也是全球第一個來救援的外國救難隊，不少民眾得知土耳其日前遭逢6.8強震後，紛紛表達希望救助土耳其。

▲土耳其發生規模6.8強震。（圖／達志影像／美聯社）

AKUT27日在臉書和推特上特別發文感謝台灣，表示「我們由衷的感謝這些大力支持我們的台灣朋友」，許多耳其網友疑問「為何要特別感謝台灣」，對此AKUT的小編也特別回覆，自從強震後，許多台灣人都到AKUT的社群帳號下方留言，紛紛寫下「Pray for Turkey！」、「台灣有機會報恩了」，更在30日貼上國旗表達感謝之意。

AKUT的秘書長阿克托森（Zeynep Aktosun）也表示，自從24日晚間地震發生後，許多台灣網友紛紛湧進他們的社群專頁留言，為他們加油打氣，「這些來自台灣的留言就是搜救隊前進的最大動力」