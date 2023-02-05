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中國氣球穿越美國上空　正好給了拜登一次「史普尼克時刻」機會

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

中國施放的高空氣球橫越美國本土上空，直到4日才被美軍派戰機擊落。美國媒體認為，這起事件給了美國總統拜登一次「史普尼克時刻」（Sputnik moment），如今美國民眾已經警覺到來自北京的威脅，拜登政府則必須拿出對策。

所謂的「史普尼克時刻」，又被稱為「史普尼克危機」，是指冷戰期間美蘇對抗，1957年10月4日蘇聯搶先發射人類第一顆人造衛星「史普尼克1號」（Sputnik-1）進入軌道，令整個西方社會陷入深深的恐懼之中，也被認為是冷戰中的一次重大轉捩點。

史普尼克危機發生後，美國輿論一片譁然，時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）也在民意壓力下承認「蘇聯的太空科技已經超越美國，可能會對美國本身和美國的領導地位構成威脅。」之後，美國政府開始大力發展科技與軍事領域研究，包括加強學校對科學、技術、工程和數學的STEM教育，開啟了為期20年的太空競賽。

美國《國會山報》（(The Hills）分析認為，中國高空氣球事件可能會讓美國民眾警覺到，美國本土的防禦其實並非無法被突破。《國會山報》指出，中國在2021年完成極音速和部分軌道轟炸系統（FOBS）測試，如果中國利用這種技術對美國進行核攻擊，美國可能沒有辦法應付。再者，這也向拜登政府和美國民眾傳達一個明確的訊息，「我們有能力轟炸你們的家園。」

▼拜登直到氣球飄離陸地上空後才下令擊落。（圖／路透）

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

《國會山報》認為，拜登沒有在第一時間下令擊毀氣球，也可能會被北京當局視為軟弱的表現。《國會山報》還指出，雖然容許氣球在領空逗留可能在情報戰方面有所價值，但有時政治戰更為重要，一如當年蘇聯為艾森豪政府提供機會，中國當局似乎也已經給了拜登一次「史普尼克時刻」的機會，只要後者採取行動，就能爭取全美社會對中共威脅做出回應。

值得一提的是，第二次世界大戰其間日本也曾施放過大批裝載炸藥的無人高空氣球，希望能憑藉高空氣流飛達美國本土，達到戰略轟炸的目的，但這些氣球大多無法起到轟炸效果，僅在1945年曾於俄勒岡州造成6名野餐中的平民死亡。

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