找到了！美海軍疑撈起「中國間諜氣球殘骸」　將送實驗室研究情資

NEW VIDEO: What appears to be debris from the Chinese balloon has been spotted off the Johnny Causey Landing in the North Myrtle Beach area.



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記者吳美依／綜合報導

美國海軍前往南卡州美特爾海灘（North Myrtle Beach ），執行中國間諜氣球殘骸打撈任務。根據美媒播出的最新畫面，部分殘骸似乎已被發現，在船艇下水坡道「約翰考西著陸點」（Johnny Causey Landing）被拖上岸，預計送往聯邦調查局（FBI）實驗室，交由情報機構及專家深入研究。

▲美國海軍疑似已打撈起中國間諜氣球殘骸。（圖／翻攝推特）

CNN現場團隊表示，美國海軍5日持續從船隻卸下貨物，並把不明物質裝上卡車。根據稍早透過手機拍攝的畫面，可以看到某艘船隻甲板上載著一團白色物體，數名身穿迷彩服的人員在旁協助作業，附近另一個碼頭也出現另一艘載著類似物體的船隻，幾名人員從船上卸下數個箱子。

CNN無法證實這些物體是否就是中國間諜氣球殘骸，美國海軍尚未正式回應此事，且不願表明他們當時在做什麼，或者為何在船艇下水坡道執行任務。不過，根據制服及船隻標誌，影片中人員被確認為美國海軍。

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

此外，在美軍追蹤並擊落中國間諜氣球前後，五角大廈持續向英國提供國務院及國安委員會的相關評估及最新資訊。一名英國官員5日證實此事，並稱他們與美方「密切討論」局勢，「美國評估指向令人擔憂且蓄意的主權領土及領空侵犯。我們強烈支持美國採取的果斷行動，也將追蹤關於此事的調查。」

英國商業大臣夏普斯（Grant Shapps）也說，英國支持美國的行動，「在美國本土上空發射間諜氣球不是正確的。英國將持續非常認真地看待國家安全。」

