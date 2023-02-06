星雲大師圓寂　侯友宜哀悼：永遠記得他的一句話

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

佛光山6日證實，佛光山開山星雲大師圓寂，享耆壽97歲。新北市長侯友宜表示，他永遠記得星雲法師的慈悲語錄中的這段文字，「不忘初心，不請之友，不念舊惡，不變隨緣」，這是他一生謹記在心的教誨。

侯友宜說，星雲法師在弘法利生的人生歲月中，除了發揮宗教慈愛的力量，淨化人心、助益社會，並以文化弘揚佛法、以教育培養人才，著作等身，致力推動「人間佛教」，是一位令人景仰的慈善家、教育家、文學家，行誼與風範深植人心，其所創辦的佛光山，在全國各地從事急難救助、扶老育幼，濟弱扶貧不遺餘力，在星雲法師的帶領下，佛光山就是台灣一股穩定人心、安定社會的重要力量。

侯友宜指出，在星雲法師曾經訓勉的慈悲語錄中，他永遠記得「不忘初心，不請之友，不念舊惡，不變隨緣」這句話，效法菩薩保持不變的初心，以愛與包容、關懷的力量，奉獻自我、對待他人，這正是促進國家、社會安定祥和的暮鼓晨鐘，也是他一生謹記在心的教誨。

侯友宜哀悼，哲人日已遠，典型在夙昔，感謝星雲法師對台灣這片土地的付出，相信他的智慧與慈愛，將持續散播在社會各個角落，繼續為台灣傳遞正向力量，讓台灣更好。