補班日太多引民怨　王浩宇：以前都周休一日

▲今年一共有6個補班日。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今年因調整連續假期，有6個「補班日」，讓許多上班族哀聲連連。對此，桃園市前議員王浩宇表示，以前都是周休一日不是嗎？

對於補班日引起的民怨，全國教育產業總工會5日指出，許多基層老師反映，因補課造成連上6天，學生學習沒耐心、學習效益不佳，第6天學習效果奇差，師生均感疲累，政府不應該為了促進內需市場與經濟，罔顧學生學習成效，補班調整放假方式應適可而止。

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▼2月有兩個補班日。（示意圖／記者屠惠剛攝）



王浩宇在臉書分享本站報導表示，以前都是周休一日不是嗎？許多網友留言，「怎不說假太多呢？ 不想補班補課，就不要放連假啊！到時候又有話說了」、「笑死......以前最早期讀書也是周休一日........現在效果奇差是？！且現在不是寒假？」

今年一共有6個補班日，分別為1/7、2/4、2/18、3/25、6/17及9/23，讓許多上班族哀號。對此，人事總處回應，將持續蒐集多方意見，做為日後研修參據。

原本台灣沒有周休二日制度，1998年1月1日開始，公家機關學校「隔周周休二日」，並在2001年元旦起全面「周休二日」；而勞工的「周休二日」，則是從2016年上路。

▼王浩宇分享本站新聞發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

