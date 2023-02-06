念佛聲中離世！慧傳曝：星雲大師儀容安詳　叮囑信眾「放下自在」

▲星雲大師圓寂，享耆壽97歲。（圖／ET資料照）

記者許宥孺、陳韻如／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。他的弟子慧傳法師今（6）日益早接受媒體訪問時表示，星雲大師用「老死病生」的角度看待人生，而非「生老病死」，也就是說在輪迴中他是自由自在地沒有罣礙。此外，慧傳法師也透露，星雲大師儀容安詳，像是睡著一樣，就像在遺囑我們「要放下自在」。

慧傳法師表示，每個人都有生老病死，但是星雲大師將生老病死從另個角度來說明，叫做「老病死生」，意思是，人死後還會生，生了後又會死，生生不息、循環不已。星雲他師還告訴他們，他來世還要做和尚，也就是說，在生死輪迴中，他是自由自在、沒有罣礙。

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▲慧傳法師 。（圖／記者陳宏瑞攝）

慧傳法師提到，星雲法師也早在「貧僧有話要說」這本書中的第40章中寫下遺囑，其中也包括目前大家最關注的佛光山未來走向，另外他也叮嚀弟子，要推動三好（做好事、說好話、存好心），「人人行三好，世界更美好」。

此外，慧傳法師也透露，星雲大師正個面色安詳，在眾弟子的念佛聲中安詳入睡，就好像在睡覺一樣，所以我想他的遺囑就是要告訴每個人，「要放下自在」。