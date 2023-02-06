伊朗將實施「年度大赦」！數萬政治犯有機會出獄　人權組織批作秀

▲伊朗最高領袖哈米尼批准年度大赦的提議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗為了紀念1979年伊斯蘭革命周年，將會赦免數千名囚犯、或是為其減刑，作為年度大赦的一部份，然而目前還不清楚是否將赦免或減刑標準套用在最近抗議浪潮中被捕的囚犯，因為被認定是與外國勢力勾結的囚犯將被免除在大赦對象範圍之外。對此，伊朗人權組織認為此舉只不過是「作秀」。

根據《CNN》引述伊朗國營媒體報導，伊朗最高領袖、大阿亞圖拉（伊斯蘭教什葉派宗教學者等級）哈米尼（Ali Khamenei）批准了一項赦免、減刑數千名囚犯的提議，不過在此之前卻設下明顯例外，恐怕將排除許多受到監禁的抗議人士，包括勾結外國人或情報機關從事間諜活動的囚犯。

伊朗具半官方色彩的私營通訊社《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）指出，大赦並不適用於那些面臨「為外國人從事間諜活動、與外國情報機構有直接聯繫、謀殺或故意傷害、破壞或縱火襲擊政府與軍事等公共場所」等指控的人，這些指控通常被認為是針對在伊朗被監禁的抗議者或外國人。

針對伊朗最高領袖哈米尼所批准的特赦提議，總部設在美國紐約的非政府組織伊朗人權中心（Center for Human Rights in Iran, CHRI）卻認為哈米尼此舉無疑是「公關上的噱頭」，毫無現實上的依據。

CHRI副主任拉姆齊（Jasmin Ramsey）於當地時間5日向《CNN》透過一份聲明表示，「伊朗政權過去有過『發表關於釋放政治犯的崇高聲明，但卻不遵守』的歷史紀錄。我們所期望的許多其他人被釋放，特別是多年以來在獄中承受不公不義的著名政治犯。（哈米尼）此舉無疑是，在人民中漸失合法性政權的公關噱頭，毫無現實依據。」

《邁赫爾通訊社》（Mehr News Agency）則表示，「數萬名」囚犯可能被赦免或獲得減刑，不過報導並未提供相關細節。

《CNN》指出，2022年9月一名年輕的庫德族伊朗婦女阿米尼（Mahsa Amini）因為涉嫌違反伊朗女性服裝規定，慘遭伊朗道德警察拘捕後不幸死亡，因此引發當地大規模反政府抗議活動，約2萬名民眾被當局逮捕。

伊朗當局曾於今年1月處決2名被指控殺害維安人員的抗議者，引起國際社會強烈批判。根據《CNN》統計，伊朗目前至少有43人面臨處決；不過當地反政府監測組織1500Tasvir表示，實際數據恐怕超過100人。