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朱雲漢直腸癌過世　蔡詩萍哀悼：學長很優秀

朱雲漢。（圖／翻攝自YouTube／中研院）

▲朱雲漢。（圖／翻攝自YouTube／中研院）

記者皮心瑀／台北報導

中研院士兼蔣經國際學術基金會執行長朱雲漢5日驚傳辭世，享壽67歲。台北市文化局長蔡詩萍表示，朱雲漢是因直腸癌過世，並說他是很優秀的學長。

朱雲漢與蔡詩萍都就讀台大政治學系，蔡詩萍透露，求學時期，朱雲漢一路人設自己的學術生涯，念完系內研究所，出國，拿博士，回國進母校進中研院教書做研究，是政治系校友走政治學研究的佼佼者，「我一直都很景仰他，雖不能之心嚮往之」。

蔡詩萍表示，兩人沒有相差幾歲，他實在難接受他就這樣離開了，離開他的家人，離開他至愛的學術研究，離開徐州路上，綠樹成蔭，紅磚瓦舍的校園。

蔡詩萍哀悼，朱雲漢離開的時間恰恰是元宵節，掌燈初上的夜裡，清晨知道這消息，他腦海中就是湧上南宋詞家辛棄疾那闕＜青玉案＞。元宵夜裡，他這學弟正忙著台灣燈會的工作，穿越國父紀念館與市政府之間來回數次，夜裡華燈點亮，雨絲濛濛，賞燈的人潮熙攘連綿，卻不料，在那夜裡，朱雲漢學長走了。

蔡詩萍說，還好學長已然是是一顆耀眼的學術明星，是那夜裡綻放的亮燦花朵，但「驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」，學長已經不會再回頭，對學弟笑著問候了，祝福學長好走，再無憂傷再無掛礙，只是留給學弟妹，很多，很多的感傷。

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