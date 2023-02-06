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星雲法師辭世「佛光山將說明」　國民黨深夜發文悼念

▲▼朱立倫2015年赴法鼓山祈福會見星雲法師。（圖／ETtoday資料照）

▲朱立倫2015年曾赴法鼓山與星雲法師見面。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，享耆壽97歲，佛光山預計6日上午對外說明。對此，國民黨5日深夜發文悼念，除了表達誠摯的哀悼與敬意，也感謝星雲大師一生致力弘揚人間佛教，帶給人們三好四給精神。

星雲大師2011年因缺血性腦中風送高雄長庚急救後，近年健康狀況時好時壞，必須定期赴高雄長庚醫院洗腎。前幾日，原定在佛光山舉辦的元宵節放天燈活動臨時喊卡，但未公布具體原因，外界猜測與星雲法師狀況有關，不料5日隨即傳出辭世消息。

據悉，星雲法師中風後身體狀況每況愈下，又長年飽受糖尿病所苦，到了晚年外出幾乎得靠輪椅代步，雙眼看不清，連提筆寫最愛的書法都有困難。

不過，星雲法師歷經多次重大手術，不僅多次在受訪時笑談病痛，也曾在專欄稱自己早已看淡生死，「人的一生活的歲數多少不重要，重要的是你留下的生命意義！」

如今星雲法師5日在佛光山安詳離世，弟子們皆陪伴在旁，佛光山及醫療團隊預計6日正式對外說明。

國民黨5日深夜表示，悼念星雲大師，國民黨表達誠摯的哀悼與敬意，感謝星雲大師一生致力弘揚人間佛教，帶給人們三好四給精神。相信星雲大師的慈悲奉獻將永存於世人心中，祈願大師乘願再來，廣利眾生。

ET快訊
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