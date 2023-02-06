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星雲近百年傳奇　一生信守承諾「人生300歲」　病痛纏身仍笑看生死

記者閔文昱／綜合報導 

佛光山創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。回首星雲法師一生，他1927年生於大陸江蘇，11歲時隨母親到南京尋找行商失蹤的父親，意外在在棲霞山寺遇見住持志開上人並披剃出家，從此全心投入佛法的修持。星雲過去曾指出，人的生命只有短暫數十年，因此要把它擴展到極致，為社會、人間貢獻，從精神意義上到達「人生300歲」，而這也成了他一生都在信守的承諾。

釋星雲童年出家，俗名李國深，法名今覺，法號悟徹，自號星雲，是禪宗臨濟宗第四十八代傳人，剃度後，即進入棲霞寺律學院修學佛法，並於1941年在棲霞山寺受三壇大戒。受戒後，他在1944年前往常州天寧寺參學，其後於1945年進入焦山佛學院就讀，並於1947年佛學院畢業。

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（資料照／民眾提供）

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▲佛光山星雲大師圓寂。（資料照／民眾提供，下同）

星雲在1949年初遷居台灣，來台後曾因不同派系佛教人士的攻擊被指稱為「匪諜」，遭到逮捕下獄23天，所幸最終在他人擔保下出獄，隨後便開始各項弘法工作，並在1967年變賣高雄佛教文化服務處房屋，購得高雄縣大樹鄉麻竹園二十餘甲山坡地作為建寺用地，定名為佛光山，之後逐步擴展規模，先後在世界各地創設的寺院道場達300所以上、佛教學院設立16所，信眾超過600萬人。

星雲曾透露，他在佛學院所受的是「有理無理都受」的打罵教育，也因此養成他認錯、沒有怨言的性格，而生長的環境更是成就他「不買」、「以無為有」的習慣與人生觀。1978年，已經年近60歲的他首次回到對岸探望母親，一向內斂的他，見到母親後不禁落下了眼淚，而這也是他鮮少展露給外人的感性。

星雲法師晚年歷經多次手術，1995年因心臟冠狀動脈阻塞，在台北榮總接受冠狀動脈繞道手術；2003年因慢性膽囊炎開刀割除膽囊；2011年曾二度中風住院治療，加上長年罹患糖尿病。據了解，星雲法師晚年外出行動幾乎都靠輪椅代步，甚至雙眼都看不清，提筆寫最愛的書法都有困難，但他面對病痛卻依然開朗，認為「把病痛當作好朋友，人生會有不同想法，心情也會很輕鬆！」

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（資料照／民眾提供）

然而，即使病痛纏身，星雲仍始終貫徹「人生300歲」的諾言，他認為，這句話不是追求長壽，而是為社會、人間貢獻的事業、功業擴展到極致，假如果一個人能活80歲，扣掉前面求學準備的20年，等於有60年可以付出，如能發揮高效率1人做5個人的事情，60年下來，等於就在精神意義上到達人生300歲。

星雲大師一生教導大眾，不僅要從事慈善救濟的事業，更要進一步積極扮演社會教化人心的角色，讓社會更美好，為眾生謀福利。他曾做詞的楊柳觀音一曲「是我，應許的承諾；千處祈求，千處應的堅持； 柔軟而强韌，累劫不變；是我應許的承諾。」就如同說明他的心境，發願在人間佛教，行菩薩道，誓莫退還，累世的願，接上了，就無怨無悔。

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