癸卯慶元宵　鹿耳門天后宮小過年挽蔥祈福柑

▲台南「鹿耳門天后宮」延續台灣年文化季活動，推出癸卯慶元宵「偷挽蔥嫁好尪、祈福柑呷平安」，今年元宵適逢星期假日，到訪人潮絡繹不絕，持續洋溢著歡心的過年餘味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度元宵節，俗稱「小過年」，台南「鹿耳門天后宮」延續台灣年文化季活動，推出癸卯慶元宵「偷挽蔥嫁好尪、祈福柑呷平安」，今年元宵適逢星期假日，到訪人潮絡繹不絕，也有許多信眾把握七星平安橋尾聲，趕上「祭解」末班車，祈望新的一年能夠「旺兔順利」好運來，讓廟內外依舊熱鬧滾滾，持續洋溢著歡心的過年餘味。

台灣民間習俗有一說「偷挽蔥，嫁好尪；跳菜股，娶好某」，蔥與尪有諧音，意思是相信未婚女子在元宵夜，偷摘蔥會嫁到好丈夫。鹿耳門天后宮主任委員林瑞男指出，鹿耳門月老公奉祀迄今已逾25年，遠近馳名相當靈驗，據了解至少促成近10萬對姻緣，廟內也常有新人帶著喜餅、喜糖來還願，順道和信眾分享喜悅。

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今年特別準備了約2百束青蔥待挽，一大早備妥後，便吸引許多年輕未婚女子的好奇與青睞，前來尋問拿蔥，未出嫁的女子取蔥時，既期待又害羞，邊拿邊閃，有些拿到青蔥者還慎重的過爐加持！還有關心小孩終身大事的家長，前來拜月老兼挽蔥，原定活動至下午四時結束，約莫午後二時許，二百束的青蔥就被「偷挽」一空；此外，廟方也額外加碼發送限量的「月老許願牌」，供未婚男女祈願求緣。

鹿耳門天后宮總幹事林玉山說，信眾向月老祈求姻緣時，需先準備金紙、香、糖果及甜食等供品，並向月老說明個人資料及喜歡對象類型，祭拜後取一條紅線隨身攜帶，若結果好事成雙時，再拿訂婚禮餅及喜糖，回宮向月老道謝。此外，鹿耳門天后宮當天的提供「福柑」讓現場信眾，跋桮緣乞「呷平安」；午後則在祈年壇安排國樂現場演出，吸引不少民眾駐足欣賞，伴隨鹿耳夕照，為癸卯台灣年文化季畫下一個圓滿的句點。