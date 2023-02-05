遊客手機墜700公尺深溪谷　風景區「抽水8小時」成功找回

▲風景區動用抽水機幫遊客找手機。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北咸寧一名女子日前赴風景區遊玩，不慎將手機掉入一處700公尺深的溪谷中。幸好，風景區的工作人員緊急調來了抽水機，花費8小時將溪谷水位幾乎抽乾，成功找回了手機。

根據陸媒報導，事件發生在1月28日，女子前往了藥姑山古瑤村景區遊玩，在欣賞瀑布時，不小心把手機弄掉了，「裡面有很多重要的工作資料，弄丟會造成很大的損失！」

看見景區告示牌上面有救援電話，女子抱著姑且一試的心態，向風景區的工作人員求助。但令她想不到的是，工作人員很快就趕到了現場，還承諾會盡全力幫忙打撈手機。

當晚，工作人員聯繫了女子的表弟，表示有兩個方案可以打撈手機，一個是讓人坐在汽車輪胎上打撈，一個是用柴油機抽水泵抽水打撈。

女子說，自己感受到了對方的熱情，也想過要放棄打撈，但第二天，風景區就調來了抽水機，抽了8個小時的水，「在看到手機大概位置時，他們直接把手伸進冰冷的水中撈起手機，這讓我很感動。」

不過，事件曝光後，卻也引起許多網友的不滿，質疑女子可能有特殊身份，風景區才願意幫忙抽水找手機。對此，女子澄清，她只是一個普通遊客，沒有透過特殊管道求助，而且事後她也曾想拿現金感謝對方，但被拒絕了。

風景區的負責人徐搖也說，女子只是一個普通的遊客，他們能夠理解遊客弄丟手機的感受，而且，風景區位於水資源保護區，電池在水裡泡久了對水質也不好，才會想盡力打撈上來。

另外，對於網友們質疑相關行為「浪費公共資源」，徐搖強調，風景區打撈人員的水準很高，抽水機和發電機也是常備設備，打撈手機並沒有產生多少費用。

徐搖還說，景區在日常工作方面也有比較健全的獎勵機制，比如對遊客服務好的員工，每週例會也會提出表揚，甚至發放一定現金，因此景區在服務遊客方面一直做得比較好。

▼女子送上錦旗感謝風景區。（圖／翻攝微博）

