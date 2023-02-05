紫南宮呷平安丁酒活動明登場　5萬份冷凍料理包供信眾索取

▲紫南宮今年平安丁酒續推防疫措施，提供冷凍料理包供信眾索取。（圖／資料照片，記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

有「北天燈、南烽炮、中丁酒」美譽、超過200年歷史的竹山紫南宮平安丁酒活動，將於今天元宵節過後的明（6）日登場，廟方有鑑於新冠肺炎疫情難測，今年癸卯兔年仍採提供冷凍雞肉料理包方式辦理，共準備5萬份供信眾索取，亦有冷凍素食料理包。

紫南宮主要奉祀神明為土地公（福德正神），坐鎮於宮廟殿中央，神龕內左右側有石頭公與土地公婆為同祀神，現已列為南投縣民俗類文化資產；「呷平安丁酒」活動則源自清乾隆10年（西元1745年），至今已有278年歷史。

廟方指出，依據中央疫情指揮中心指示和疫情之故，今年活動同樣準備冷凍料理食材（為卜蜂公司的丁酒雞肉料理包），一份料理約可供2人食用，共5萬份提供信眾領取，希望信眾帶回家與家人或朋友共享，並有善心信眾提供冷凍素食，服務吃早齋的朋友；另雖不強制要求信眾於開放空間佩戴口罩，但進入宗教祭祀場域仍應佩戴。

紫南宮主委莊秋安提醒，活動將在2月6日（農曆正月16日）星期一上午9時，在紫南宮水濂瀑布前停車場正式展開，同時在固定入口處進行體溫量測及手部消毒工作，籲請信眾們要配合防疫規定，戴口罩保護自己和家人，共同努力建立「安全福氣圈」。