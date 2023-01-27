來台26年！印尼新移民成萬能通譯　防疫戰不缺席當「語言橋梁」

▲印尼新移民曾萍華（粉紅背心）來台至今已26年。（圖／民眾提供，下同）



記者黃資真／新北報導

來台至今已逾26年的印尼新移民曾萍華，成為4個孩子的母親後，她決定踏出家門，考取通譯證照，13年以來幫助無數同鄉，同時也要證明，新移民不單單只是外地來的外國人，而是可以幫助台灣的「正港台灣人」。

曾萍華起初在社福單位協助，替不熟悉中文的印尼新移民翻譯，後來社工建議她考取專業證照，對於本職是家庭主婦的她來說，完全沒想過能有這種機會，雖然原先覺得害怕、擔憂，但在好友的鼓勵下，曾萍華決定跳脫舒適圈，到各種政府機關上通譯課。

▲曾萍華經常參加通譯培訓課程。



沒想到上著上著，曾萍華也慢慢對翻譯產生興趣，只要哪裡有通譯培訓課，她一定必到，幾年來取得包括勞工局、衛生局、移民署、警察局、地檢署，以及法院等多張通譯證照。

回想起第一次到法院翻譯的經驗，曾萍華說，全身緊張得像是變成冰塊般凍住，話都說不好，尤其聽到艱深的法律用語時，讓她整個人頭暈目眩，完全不知道該從何翻譯起，但在多次的經驗累積下，現在已能熟稔單詞意思，中、印來回快速切換。

▲曾萍華在疫情嚴峻時曾向外籍移工宣導戴口罩，北車疫苗快打站時也在現場提供翻譯。



疫情嚴峻時期，曾萍華也會跟著移民署到漁港向外籍移工們宣導戴口罩，以及北車開設快打疫苗站時，她也穿著防護衣與口罩站在現場，引導來打疫苗的移工們填寫資料，曾萍華開心表示，可以替防疫盡一份心力，令她感到驕傲。

對曾萍華來說，這份工作不只是分擔家中經濟壓力，同時也讓她找到生命的價值，新移民來台結婚不一定只能相夫教子，原來也能夠利用自身的語言優勢，替台灣付出一點心力，「可以成為印尼人與台灣人之間的橋樑，我覺得非常光榮。」

▼曾萍華平時也會到社區，或是移民署活動宣傳印尼文化。