　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

來台26年！印尼新移民成萬能通譯　防疫戰不缺席當「語言橋梁」

▲▼印尼新移民曾萍華。（圖／民眾提供）

▲印尼新移民曾萍華（粉紅背心）來台至今已26年。（圖／民眾提供，下同）

記者黃資真／新北報導

來台至今已逾26年的印尼新移民曾萍華，成為4個孩子的母親後，她決定踏出家門，考取通譯證照，13年以來幫助無數同鄉，同時也要證明，新移民不單單只是外地來的外國人，而是可以幫助台灣的「正港台灣人」。

曾萍華起初在社福單位協助，替不熟悉中文的印尼新移民翻譯，後來社工建議她考取專業證照，對於本職是家庭主婦的她來說，完全沒想過能有這種機會，雖然原先覺得害怕、擔憂，但在好友的鼓勵下，曾萍華決定跳脫舒適圈，到各種政府機關上通譯課。

▲▼印尼新移民曾萍華。（圖／民眾提供）

▲曾萍華經常參加通譯培訓課程。

沒想到上著上著，曾萍華也慢慢對翻譯產生興趣，只要哪裡有通譯培訓課，她一定必到，幾年來取得包括勞工局、衛生局、移民署、警察局、地檢署，以及法院等多張通譯證照。

回想起第一次到法院翻譯的經驗，曾萍華說，全身緊張得像是變成冰塊般凍住，話都說不好，尤其聽到艱深的法律用語時，讓她整個人頭暈目眩，完全不知道該從何翻譯起，但在多次的經驗累積下，現在已能熟稔單詞意思，中、印來回快速切換。

▲▼印尼新移民曾萍華。（圖／民眾提供）

▲▼印尼新移民曾萍華。（圖／民眾提供）

▲曾萍華在疫情嚴峻時曾向外籍移工宣導戴口罩，北車疫苗快打站時也在現場提供翻譯。

疫情嚴峻時期，曾萍華也會跟著移民署到漁港向外籍移工們宣導戴口罩，以及北車開設快打疫苗站時，她也穿著防護衣與口罩站在現場，引導來打疫苗的移工們填寫資料，曾萍華開心表示，可以替防疫盡一份心力，令她感到驕傲。

對曾萍華來說，這份工作不只是分擔家中經濟壓力，同時也讓她找到生命的價值，新移民來台結婚不一定只能相夫教子，原來也能夠利用自身的語言優勢，替台灣付出一點心力，「可以成為印尼人與台灣人之間的橋樑，我覺得非常光榮。」

▼曾萍華平時也會到社區，或是移民署活動宣傳印尼文化。

▲▼印尼新移民曾萍華。（圖／民眾提供）

ET快訊
快訊／「機械車位」攔腰夾人！新北男當場無生命跡象
陳文茜長眠地設計好了　鬼門關數度來回
允許老公「3P約會」　辣妻宣布懷孕：和小三一起養小孩
丁寧新年喊話　「我要當正直的賤人」
不是白開水！感冒喝「這4種飲品」好得快　營養師認證
日本「室內免戴口罩」　預定這天生效
開工紅包別急著花！　命理師揭開運4招：財運旺整年
「一動作」處理多餘口罩、快篩　食藥署：可罰100萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網妹瞎掰父過世又遇車禍　他狂匯近百萬見不到本尊怒告

快訊／汐止「機械車位」攔腰夾人！男子無生命跡象送醫

來台26年！印尼新移民成萬能通譯　防疫戰不缺席當「語言橋梁」

無業男想喝「台灣鹿茸酒」　連2天跑超市開瓶爽喝不付錢

台南75歲翁欠18萬健保費　執行官見一幕放下封條：弱勢不知怎求助

全台只剩我沒槍！警揭3型玩具槍改衝鋒槍成犯罪主流

宜蘭5惡煞暴怒砸鐵板燒店！囂張嗆老闆「不用開了」　下場糗大

高雄男違規過馬路被撞飛！鞋子噴飛　正面向下趴地一攤血

小孩撞熱湯被燙傷　店家積極關心賠了快50萬…卻得到家屬更扯要求

壯男高鐵「怒掐阿嬤」還罵破麻、欠人X　只因不爽年輕人坐博愛座

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

探索世界文化遺產合掌村　展望台眺望茅草屋極美！

網妹瞎掰父過世又遇車禍　他狂匯近百萬見不到本尊怒告

快訊／汐止「機械車位」攔腰夾人！男子無生命跡象送醫

來台26年！印尼新移民成萬能通譯　防疫戰不缺席當「語言橋梁」

無業男想喝「台灣鹿茸酒」　連2天跑超市開瓶爽喝不付錢

台南75歲翁欠18萬健保費　執行官見一幕放下封條：弱勢不知怎求助

全台只剩我沒槍！警揭3型玩具槍改衝鋒槍成犯罪主流

宜蘭5惡煞暴怒砸鐵板燒店！囂張嗆老闆「不用開了」　下場糗大

高雄男違規過馬路被撞飛！鞋子噴飛　正面向下趴地一攤血

小孩撞熱湯被燙傷　店家積極關心賠了快50萬…卻得到家屬更扯要求

壯男高鐵「怒掐阿嬤」還罵破麻、欠人X　只因不爽年輕人坐博愛座

加拿大宣布援烏「豹式戰車」　俄羅斯空襲烏克蘭11死

癌逝大阿姨突「打電話借錢」！她爽快答應　竟連中5張刮刮樂

網妹瞎掰父過世又遇車禍　他狂匯近百萬見不到本尊怒告

看A片好不好？研究揭「大腦內部影響」　和性成癮沒關聯

快訊／汐止「機械車位」攔腰夾人！男子無生命跡象送醫

陳文茜長眠地設計好了！　鬼門關數度來回...「噴泉藏巧思」盼安息

PLG職籃上半季最強洋將　勇士強森爆扣身手秀味、實力兼具

來台26年！印尼新移民成萬能通譯　防疫戰不缺席當「語言橋梁」

冬季限定1天2場！北海道旭山動物園近距離看企鵝遊行

僑委會主委童振源將卸任：僑胞是國力延伸　期盼讓世界看見台灣

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

75歲翁欠18萬健保費　執行官見一幕放下封條

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

17歲男闖黃燈飆撞左轉車　機車噴飛他倒地慘死

壯男高鐵怒掐阿嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

陪妻返鄉過年　獨自回國被告知不想回台灣…結局崩潰

快訊／國一199.2k追撞事故　後方車流嚴重回堵

獨／「川崎忍者」超速撞死人　淚勸：別越級打怪

過年拚賺8萬9卻哭了！鹹酥雞闆娘竟把錢擺街上

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

獨／慾望太強害傳播妹受不了　軟爛男竟出賤招

北市士林機車道塗銷「改槽化線」　汽機車族都罵

即／台中1對男女失去生命跡象　分別倒在床上和地板

乾妹和包養男車震　他拍窗遭控仙人跳

更多熱門

相關新聞

婚禮前2天突喊卡！準新娘要未婚夫賠600萬

婚禮前2天突喊卡！準新娘要未婚夫賠600萬

印尼一名男子因臨時取消婚禮，而遭未婚妻一狀告上法庭，並索賠30億印尼盾（約新台幣600萬元）。

兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」

兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」

把握快篩使用三時機安心過好年

把握快篩使用三時機安心過好年

國泰人壽遭罰240萬　轉投資印尼6大缺失！

國泰人壽遭罰240萬　轉投資印尼6大缺失！

挺防疫英雄　竹秀醫院端發1.5個月年終

挺防疫英雄　竹秀醫院端發1.5個月年終

關鍵字：

印尼新移民通譯防疫

讀者迴響

熱門新聞

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

王彩樺19歲女兒出車禍！

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面